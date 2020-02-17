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В Мордовии завели дело после смерти подростка от неизвестного вещества
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РИА Новости

В Мордовии завели дело после смерти подростка от неизвестного вещества

15:51 17.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Уголовное дело по факту смерти подростка в Саранске от отравления неизвестным веществом возбудили в Мордовии, сообщает региональное следственное управление.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что 14 февраля мальчик с мамой пришёл в гости к ее подруге в Саранске. Школьник на какое-то время закрылся в ванной комнате, где ему стало плохо. Подростку вызвали скорую помощь, но мальчик скончался до приезда врачей. По одной из версий, 16-летний подросток мог надышаться парами неизвестного вещества.
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"По факту смерти 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Предварительно установлено, что причиной смерти подростка явилось отравление неустановленным веществом. Выясняются обстоятельства произошедшего. С целью установления причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В рамках расследования будут проверены условия жизни и воспитания подростка.
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Республика МордовияСаранскПроисшествия
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