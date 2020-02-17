В Мордовии завели дело после смерти подростка от неизвестного вещества

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что 14 февраля мальчик с мамой пришёл в гости к ее подруге в Саранске. Школьник на какое-то время закрылся в ванной комнате, где ему стало плохо. Подростку вызвали скорую помощь, но мальчик скончался до приезда врачей. По одной из версий, 16-летний подросток мог надышаться парами неизвестного вещества.