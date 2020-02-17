В Севастополе сквер назовут в честь погибшего в Сирии морпеха

"Мама погибшего в Сирии морпеха Сергея Бордова обратилась с просьбой увековечить память сына. Офицер героически погиб в 2017 году в бою с террористами. Сейчас мы ограничены бюрократическими рамками и можем ставить памятники только через 10 лет после смерти героя. Считаю, что это неправильно", - написал Развожаев в своем аккаунте в Instagram.