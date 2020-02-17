В Севастополе сквер назовут в честь погибшего в Сирии морпеха

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Один из скверов Севастополя назовут в честь погибшего в Сирии майора морской пехоты Сергея Бордова, сообщил глава города Михаил Развожаев.
Бордов погиб 18 апреля 2017 года в Сирии, где находился в статусе военного советника, в бою с боевиками террористической группировки ИГ*. Прощание проходило в Матросском клубе Севастополя.
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"Мама погибшего в Сирии морпеха Сергея Бордова обратилась с просьбой увековечить память сына. Офицер героически погиб в 2017 году в бою с террористами. Сейчас мы ограничены бюрократическими рамками и можем ставить памятники только через 10 лет после смерти героя. Считаю, что это неправильно", - написал Развожаев в своем аккаунте в Instagram.
Развожаев подчеркнул, что поручил начальнику главного управления культуры разработать новый порядок, а также подумать, какому из новых благоустраиваемых скверов можно присвоить имя героя Бордова.
"Сделать это надо уже в этом году", - подчеркнул глава города.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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