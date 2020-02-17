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Российская дочка "Белоруснефти" будет добывать нефть для Белоруссии
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РИА Новости

Российская дочка "Белоруснефти" будет добывать нефть для Белоруссии

15:41 17.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Добыча нефти. Архивное фото
МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Российская "дочка" белорусского гособъединения "Белоруснефть" нефтяная компания "Янгпур" будет направлять добываемую в РФ нефть на белорусский рынок, сообщили РИА Новости в госконцерне "Белнефтехим".
РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них нефти была существенно снижена. Затем прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева.
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"Янгпур" сориентирована на поставки в Беларусь. Свои объемы (добываемой на территории РФ нефти - Прим. ред.) она будет направлять на белорусский рынок", - сказал в понедельник представитель концерна, не конкретизировав график и объемы поставок.
Вместе с тем источник, знакомый с планами поставок нефти компанией в Белоруссию, сообщил РИА Новости, что поставки нефти "Янгпуром" в Белоруссию начнутся в марте.
С 2013 года "Белоруснефть" добывает нефть в Российской Федерации, ее нефтедобывающим активом в России стало АО "Нефтяная компания "Янгпур". Общество владеет лицензией на право пользования недрами Известинского лицензионного участка в Ямало-Ненецком автономном округе. В активе предприятия – 7 месторождений (на 6 ведется работа). Годовой объем добываемой нефти составляет около 200 тысяч тонн, реализация нефти осуществляется через систему "Транснефти".
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На фоне нефтегазовых споров президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В правительстве сообщали, что Минск рассматривает поставки с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана, в том числе возможны реверсные поставки по магистральному нефтепроводу "Дружба". Кроме того, Минск закупил 86 тысяч тонн норвежской нефти, а также начал забор для своих НПЗ технологической нефти из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы в транзите российской нефти.
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БелоруснефтьБелнефтехимЯмалБелоруссияЭкономика
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