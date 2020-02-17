Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T21:14+0300
https://ria.ru/20200217/1564877545.html
На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17
https://cdn23.img.ria.ru/images/155658/88/1556588852_0:278:2840:1876_1036x0_80_0_0_3c905518c06b2a26b66c01b10a632b48.jpg
РИА Новости

На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17

15:40 17.02.2020 (обновлено: 21:14 17.02.2020)
29923
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Сбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Шестерых украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы MH17, уволили в результате антикоррупционной реформы, сообщила газета NRC Next.
По информации издания, на Украине уволили четырех человек, входивших в подразделение по расследованию крушения Boeing, а также двух прокуроров, которые являлись членами Совместной следственной группы (ССГ).
Член Совместной следственной группы Фред Вестербеке во время заседания по делу о крушении Boeing MH17, которое произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. 19 июня 2019
4 февраля, 09:57Сказано в эфире
"Сначала приговор – потом обвинения". Политолог о деле MH17В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении рейса МН17. Подготовку процесса прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.
"Соответственно, в последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины", — говорится в публикации.
При этом газета пишет, что увольнение прокуроров не должно повлиять на судебный процесс над четырьмя подозреваемыми, так как работа над досье была завершена еще в прошлом году. Тем не менее в Киеве считают, что это может помешать новым расследованиям по делу MH17.
Так, экс-прокурор Роман Хошовский заявил, что его преемникам потребуется большое количество времени для ознакомления с расследованием.

"Никто не знает дело, которое мы вели в течение пяти лет", — сказал он.

Увольнение более 700 прокуроров стало результатом проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским антикоррупционной реформы, отметила NRC.

"Нормальная ротация"

В МИД Украины назвали отстранение прокуроров "нормальной ротацией".
"Не все следователи уходят — следователи, которые работали, есть наработанные материалы. Поверьте, что украинская сторона предоставит помощь голландской стороне", — сказал глава МИД Вадим Пристайко.
В свою очередь, офис генпрокурора Украины уточнил, что от ведомства к к работе международной следственной группы по расследованию крушения MH17 привлечены четыре следователя.
В пресс-службе отметили, что на национальном уровне процессуальное руководство в уголовном деле осуществляют девять сотрудников офиса генпрокурора.
"Они имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений", — добавили в ведомстве.
В офисе заверили, что при принятии решений в уголовном деле "офис генерального прокурора остается надежным международным партнером и находится в постоянной коммуникации с иностранными коллегами".

Крушение малазийского Boeing

Летевший в Куала-Лумпур из Амстердама рейсом MH17 малайзийский Boeing в июле 2014 года потерпел крушение, при котором погибли все 298 человек, находившихся на борту.
Киев обвинил в случившемся ополченцев, которые отмечали, что не располагают средствами, способными сбить воздушное судно на такой высоте.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
21 ноября 2019, 14:25Сказано в эфире
"Малайзия бунтует". Куала-Лумпур требует доказательств по делу МН17Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла выступил за обнародование всех доказательств по делу о крушении Boeing рейса МН17. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik объяснил, почему Куала-Лумпур не доверяет выводам следствия, которое ведется в Нидерландах.
Возглавляемая Генпрокуратурой Нидерландов следственная группа, куда не входит Россия, утверждает, что самолет был сбит из зенитных ракетных комплексов "Бук", якобы принадлежавших 53-й зенитно-ракетой бригаде российских Вооруженных сил из Курска. При этом замглавы российской Генпрокуратуры Николай Винниченко отмечал, что Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и документацию, которая свидетельствует, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине. Однако следователи проигнорировали эти данные.
В МИД неоднократно называли обвинения следственной группы голословными, а президент Владимир Путин сообщал, что Россию не допускают к расследованию катастрофы. В Минобороны также обращали внимание, что все ракеты, двигатель одной из которых продемонстрировала совместная комиссия, были утилизированы еще в 2011 году.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
12 декабря 2019, 14:43
МИД заявил об отсутствии у следствия доказательной базы по делу MH17
В июне прошлого года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 заявило, что считает причастными к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе и к удару по по малайзийскому Boeing четырех человек: россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Им предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В Москве выводы следствия в очередной раз назвали голословными и потребовали конкретных доказательств. Также российские дипломаты усомнились в качестве работы Совместной следственной группы.
На этой неделе в Генпрокуратуре сообщили, что Нидерланды отказались передать Москве материалы по делу MH17, несмотря на то, что по нему проходят трое российских граждан. Тем самым власти Нидерландов в очередной раз "уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН", отметили в ведомстве.
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
2 октября 2019, 12:29Сказано в эфире
Правда всплывает? В Нидерландах заинтересовались ролью Украины в деле МН17 Нижняя палата парламента Нидерландов намерена инициировать расследование роли Украины в деле о крушении рейса MH17, сообщили СМИ. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik прокомментировал инициативу голландских парламентариев.
42196157644
Обсудить 38
MH17. РасследованиеВладимир ЗеленскийНидерландыУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да уж давно все концы обрублены. Ни диспетчеров, ни летчика Волошина, ни теперь прокуроров - теперь можно и Россию судить хайли-лайкли.
17 февраля, 16:01
Von Stirliz
5910425
Западному равосудию доверяют во всем мире, дружок!)))... Но на протяжении всего следствия вы кричите "онивсеврут". А это наводит на очень серьёзные подозрения...
17 февраля, 19:25
P.Prawda .
30100121
Рекомендуем
Офис ОАО Газпром
Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к "Газпрому"
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров заявил об "ущербной логике" европейских партнеров по Украине
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Кадры сопровождения самолета Шойгу истребителями сербских ВВС
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Вадим Рабинович
В Раде предложили сформировать делегацию для поездки в Москву на 9 мая
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Генерал-майор полиции Сергей Плахих
Начальник московской полиции Сергей Плахих подал в отставку
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Грузовое судно Альта
У берегов Ирландии заметили "корабль-призрак"
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве
В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии
Осколок Челябинского метеорита
Ученые обнаружили неизвестную форму углерода в Челябинском метеорите
Сергей Новиков
В Администрации президента оценили слова Исинбаевой о Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
Лента новостейМолния