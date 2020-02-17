На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17

По информации издания, на Украине уволили четырех человек, входивших в подразделение по расследованию крушения Boeing, а также двух прокуроров, которые являлись членами Совместной следственной группы (ССГ).
"Соответственно, в последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины", — говорится в публикации.
При этом газета пишет, что увольнение прокуроров не должно повлиять на судебный процесс над четырьмя подозреваемыми, так как работа над досье была завершена еще в прошлом году. Тем не менее в Киеве считают, что это может помешать новым расследованиям по делу MH17.
Так, экс-прокурор Роман Хошовский заявил, что его преемникам потребуется большое количество времени для ознакомления с расследованием.
"Никто не знает дело, которое мы вели в течение пяти лет", — сказал он.
Увольнение более 700 прокуроров стало результатом проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским антикоррупционной реформы, отметила NRC.
"Нормальная ротация"
В МИД Украины назвали отстранение прокуроров "нормальной ротацией".
"Не все следователи уходят — следователи, которые работали, есть наработанные материалы. Поверьте, что украинская сторона предоставит помощь голландской стороне", — сказал глава МИД Вадим Пристайко.
В свою очередь, офис генпрокурора Украины уточнил, что от ведомства к к работе международной следственной группы по расследованию крушения MH17 привлечены четыре следователя.
В пресс-службе отметили, что на национальном уровне процессуальное руководство в уголовном деле осуществляют девять сотрудников офиса генпрокурора.
"Они имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений", — добавили в ведомстве.
В офисе заверили, что при принятии решений в уголовном деле "офис генерального прокурора остается надежным международным партнером и находится в постоянной коммуникации с иностранными коллегами".
Крушение малазийского Boeing
Летевший в Куала-Лумпур из Амстердама рейсом MH17 малайзийский Boeing в июле 2014 года потерпел крушение, при котором погибли все 298 человек, находившихся на борту.
Киев обвинил в случившемся ополченцев, которые отмечали, что не располагают средствами, способными сбить воздушное судно на такой высоте.
21 ноября 2019, 14:25Сказано в эфире"Малайзия бунтует". Куала-Лумпур требует доказательств по делу МН17Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла выступил за обнародование всех доказательств по делу о крушении Boeing рейса МН17. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik объяснил, почему Куала-Лумпур не доверяет выводам следствия, которое ведется в Нидерландах.
Возглавляемая Генпрокуратурой Нидерландов следственная группа, куда не входит Россия, утверждает, что самолет был сбит из зенитных ракетных комплексов "Бук", якобы принадлежавших 53-й зенитно-ракетой бригаде российских Вооруженных сил из Курска. При этом замглавы российской Генпрокуратуры Николай Винниченко отмечал, что Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и документацию, которая свидетельствует, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине. Однако следователи проигнорировали эти данные.
В МИД неоднократно называли обвинения следственной группы голословными, а президент Владимир Путин сообщал, что Россию не допускают к расследованию катастрофы. В Минобороны также обращали внимание, что все ракеты, двигатель одной из которых продемонстрировала совместная комиссия, были утилизированы еще в 2011 году.
12 декабря 2019, 14:43МИД заявил об отсутствии у следствия доказательной базы по делу MH17
В июне прошлого года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 заявило, что считает причастными к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе и к удару по по малайзийскому Boeing четырех человек: россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Им предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В Москве выводы следствия в очередной раз назвали голословными и потребовали конкретных доказательств. Также российские дипломаты усомнились в качестве работы Совместной следственной группы.
На этой неделе в Генпрокуратуре сообщили, что Нидерланды отказались передать Москве материалы по делу MH17, несмотря на то, что по нему проходят трое российских граждан. Тем самым власти Нидерландов в очередной раз "уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН", отметили в ведомстве.
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
2 октября 2019, 12:29Сказано в эфиреПравда всплывает? В Нидерландах заинтересовались ролью Украины в деле МН17 Нижняя палата парламента Нидерландов намерена инициировать расследование роли Украины в деле о крушении рейса MH17, сообщили СМИ. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik прокомментировал инициативу голландских парламентариев.