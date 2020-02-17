На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Шестерых украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы Шестерых украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы MH17 , уволили в результате антикоррупционной реформы, сообщила газета NRC Next

По информации издания, на Украине уволили четырех человек, входивших в подразделение по расследованию крушения Boeing, а также двух прокуроров, которые являлись членами Совместной следственной группы (ССГ).

"Соответственно, в последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины", — говорится в публикации.

При этом газета пишет, что увольнение прокуроров не должно повлиять на судебный процесс над четырьмя подозреваемыми, так как работа над досье была завершена еще в прошлом году. Тем не менее в Киеве считают, что это может помешать новым расследованиям по делу MH17.

Так, экс-прокурор Роман Хошовский заявил, что его преемникам потребуется большое количество времени для ознакомления с расследованием.

"Никто не знает дело, которое мы вели в течение пяти лет", — сказал он.

Увольнение более 700 прокуроров стало результатом проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским антикоррупционной реформы, отметила NRC.

"Нормальная ротация"

В МИД Украины назвали отстранение прокуроров "нормальной ротацией".

"Не все следователи уходят — следователи, которые работали, есть наработанные материалы. Поверьте, что украинская сторона предоставит помощь голландской стороне", — сказал глава МИД Вадим Пристайко.

В свою очередь, офис генпрокурора Украины уточнил, что от ведомства к к работе международной следственной группы по расследованию крушения MH17 привлечены четыре следователя.

В пресс-службе отметили, что на национальном уровне процессуальное руководство в уголовном деле осуществляют девять сотрудников офиса генпрокурора.

"Они имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений", — добавили в ведомстве.

В офисе заверили, что при принятии решений в уголовном деле "офис генерального прокурора остается надежным международным партнером и находится в постоянной коммуникации с иностранными коллегами".

Крушение малазийского Boeing

Летевший в Куала-Лумпур из Амстердама рейсом MH17 малайзийский Boeing в июле 2014 года потерпел крушение, при котором погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Киев обвинил в случившемся ополченцев, которые отмечали, что не располагают средствами, способными сбить воздушное судно на такой высоте.

Возглавляемая Генпрокуратурой Нидерландов следственная группа, куда не входит Россия, утверждает, что самолет был сбит из зенитных ракетных комплексов "Бук", якобы принадлежавших 53-й зенитно-ракетой бригаде российских Вооруженных сил из Курска. При этом замглавы российской Генпрокуратуры Николай Винниченко отмечал, что Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и документацию, которая свидетельствует, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине. Однако следователи проигнорировали эти данные.

В МИД неоднократно называли обвинения следственной группы голословными, а президент Владимир Путин сообщал, что Россию не допускают к расследованию катастрофы. В Минобороны также обращали внимание, что все ракеты, двигатель одной из которых продемонстрировала совместная комиссия, были утилизированы еще в 2011 году.

В июне прошлого года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 заявило, что считает причастными к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе и к удару по по малайзийскому Boeing четырех человек: россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Им предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В Москве выводы следствия в очередной раз назвали голословными и потребовали конкретных доказательств. Также российские дипломаты усомнились в качестве работы Совместной следственной группы.

На этой неделе в Генпрокуратуре сообщили, что Нидерланды отказались передать Москве материалы по делу MH17, несмотря на то, что по нему проходят трое российских граждан. Тем самым власти Нидерландов в очередной раз "уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН", отметили в ведомстве.