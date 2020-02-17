В Конституцию внесут поправку о молодежной политике

"У нас парадоксальная ситуация. Молодежь у нас (возраст насчитывает практически четверть населения), но нет ни закона о молодежи, ни закрепления в основном законе страны ответственности всех органов власти за формирование и реализацию молодежной политики. Владимир Владимирович (Путин) ее поддержал, поэтому в той или иной мере эта поправка будет внесена в основной закон", - сказал Новиков.