Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T15:40+0300
https://ria.ru/20200217/1564877516.html
В Конституцию внесут поправку о молодежной политике
https://cdn22.img.ria.ru/images/152954/75/1529547558_0:0:5616:3160_1036x0_80_0_0_fbd2ceead6ca5dfe71ef87fbb7e0c5c6.jpg
РИА Новости

В Конституцию внесут поправку о молодежной политике

15:40 17.02.2020
442
© Depositphotos / SimpleFotoСтуденты
Студенты
© Depositphotos / SimpleFoto
Студенты. Архивное фото
СУДАК (Крым), 17 фев – РИА Новости. Поправка о молодежной политике и ответственности органов власти всех уровней за ее реализацию войдет в конституцию России, сказал журналистам начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Ранее председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина на встрече президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по изменению конституции обратила внимание на то, что в действующей конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной политике. Путин заявил, что считает правильным закрепить в конституции положение о молодежной политике и прописать, что она является предметом совместного ведения РФ и субъектов Федерации.
Молодые люди со скейтбордами идут по подземному переходу в Москве
14 февраля, 17:18
Профсообщество ожидает принятие закона о молодежной политике
"У нас парадоксальная ситуация. Молодежь у нас (возраст насчитывает практически четверть населения), но нет ни закона о молодежи, ни закрепления в основном законе страны ответственности всех органов власти за формирование и реализацию молодежной политики. Владимир Владимирович (Путин) ее поддержал, поэтому в той или иной мере эта поправка будет внесена в основной закон", - сказал Новиков.
Он добавил, что другие предложения, касающиеся молодежи и молодежной политики, должны вноситься через членов рабочей группы, которая занимается поправками в конституцию.
Форум "Зимний" молодежного крыла ОНФ с участием молодых людей из 80 регионов России открылся в понедельник в крымском городе Судак.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
15 февраля, 20:16
В России стали чаще учитывать общественное мнение, заявила Симоньян
3000010
Обсудить 0
Конституция РФОбщероссийский народный фронтВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Студенты в аудитории
Эксперты прокомментировали идею введения прикладного бакалавриата
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
Второе чтение проекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта
Аудитория в университете
В Госдуме предложили ввести в вузах и колледжах прикладной бакалавриат
Сергей Новиков
В Администрации президента оценили слова Исинбаевой о Конституции
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила работу студенческих отрядов в России
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Лидеры индустрии кино готовят образовательную программу "Тавриды"
Ученики на уроке информатики
Подмосковные школы получили доступ к высокоскоростному интернету
Конституция Российской Федерации
Молодежь ОНФ будет агитировать за участие в голосовании по Конституции
Школьные учебники в продаже
Вступает в силу новый порядок формирования перечня школьных учебников
Здание правительства РФ
Правительство назвало угрозы устойчивости Рунета
Добыча нефти
Российская дочка "Белоруснефти" будет добывать нефть для Белоруссии
Генерал-майор полиции Сергей Плахих
Начальник московской полиции Сергей Плахих подал в отставку
Статуя Фемиды в суде
Суд взыскал с "Калашникова" 24 миллиона рублей в пользу Минобороны
Стенд телекомпании НТВ
НТВ не комментирует штраф от Ofcom за передачу о Скрипалях
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
Лента новостейМолния