В Конституцию внесут поправку о молодежной политике

СУДАК (Крым), 17 фев – РИА Новости. Поправка о молодежной политике и ответственности органов власти всех уровней за ее реализацию войдет в конституцию России, сказал журналистам начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Ранее председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина на встрече президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по изменению конституции обратила внимание на то, что в действующей конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной политике. Путин заявил, что считает правильным закрепить в конституции положение о молодежной политике и прописать, что она является предметом совместного ведения РФ и субъектов Федерации.
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"У нас парадоксальная ситуация. Молодежь у нас (возраст насчитывает практически четверть населения), но нет ни закона о молодежи, ни закрепления в основном законе страны ответственности всех органов власти за формирование и реализацию молодежной политики. Владимир Владимирович (Путин) ее поддержал, поэтому в той или иной мере эта поправка будет внесена в основной закон", - сказал Новиков.
Он добавил, что другие предложения, касающиеся молодежи и молодежной политики, должны вноситься через членов рабочей группы, которая занимается поправками в конституцию.
Форум "Зимний" молодежного крыла ОНФ с участием молодых людей из 80 регионов России открылся в понедельник в крымском городе Судак.
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