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Советник Аббаса обсудит возможность встречи палестинских сил в Москве
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РИА Новости

Советник Аббаса обсудит возможность встречи палестинских сил в Москве

15:39 17.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловНабиль Шаат
Набиль Шаат
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Набиль Шаат. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Советник лидера Палестины Махмуда Аббаса по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат заявил РИА Новости, что обсудит с российской стороной возможность проведения новой встречи палестинских фракций в Москве.
Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что представители различных палестинских сил могут собраться в Москве на встречу по аналогии с прошедшими ранее несколькими раундами переговоров палестинских фракций, если между ними будет достигнуто понимание.
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"Мы стремимся подписать (соглашение – ред.) с ХАМАС, "Исламским джихадом" и "Народным фронтом освобождения Палестины", которых, к большому сожалению, не было на последней встрече в Москве. Сейчас мы стремимся подписать совместный документ, позволяющий провести новую встречу", - сообщил Шаат.
"Также я здесь в качестве главы палестинской стороны в верховном российско-палестинском политическом комитете, я здесь для обсуждения с российской стороной даты новой встречи всех (палестинских – ред.) фракций в Москве", - подчеркнул советник Аббаса.
В феврале 2019 года в Москве прошла третья встреча основных палестинских сил на площадке Института Востоковедения РАН. Основной темой встречи был заявлен поиск путей преодоления многолетнего межпалестинского раскола. Он был порожден конфликтом ХАМАС с движением ФАТХ, контролирующим через институты Палестинской национальной администрации часть Западного берега реки Иордан.
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Набиль ШаатАбдель Хафиз НофальМахмуд АббасМоскваРоссияПалестинаВ мире
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