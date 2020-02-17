Советник Аббаса обсудит возможность встречи палестинских сил в Москве

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Советник лидера Палестины Советник лидера Палестины Махмуда Аббаса по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат заявил РИА Новости, что обсудит с российской стороной возможность проведения новой встречи палестинских фракций в Москве

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что представители различных палестинских сил могут собраться в Москве на встречу по аналогии с прошедшими ранее несколькими раундами переговоров палестинских фракций, если между ними будет достигнуто понимание.

"Мы стремимся подписать (соглашение – ред.) с ХАМАС, "Исламским джихадом" и "Народным фронтом освобождения Палестины", которых, к большому сожалению, не было на последней встрече в Москве. Сейчас мы стремимся подписать совместный документ, позволяющий провести новую встречу", - сообщил Шаат.

"Также я здесь в качестве главы палестинской стороны в верховном российско-палестинском политическом комитете, я здесь для обсуждения с российской стороной даты новой встречи всех (палестинских – ред.) фракций в Москве", - подчеркнул советник Аббаса.