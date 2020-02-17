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В Германии рассчитывают на устойчивое перемирие в Ливии
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РИА Новости

В Германии рассчитывают на устойчивое перемирие в Ливии

15:39 17.02.2020
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© AP Photo / Michael SohnОфициальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
© AP Photo / Michael Sohn
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. В Берлине рассчитывают на устойчивое перемирие в Ливии по итогам работы военного комитета "5+5", заявил на брифинге в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
По данным миссии ООН в Ливии, очередной раунд переговоров по прекращению огня пройдет в Женеве 18 февраля. Ранее спецпредставитель генсека ООН и глава миссии ООН по поддержке в Ливии Гассан Саламе сообщил, что новый раунд межливийских переговоров, посвященный политическим вопросам, планируется начать в Женеве 26 февраля.
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"Считаем обнадеживающим продолжение работы этого формата (военного комитета "5+5"), считаем это важным шагом от очень хрупкого перемирия, которое мы имеем сейчас, за чем сейчас там идет наблюдение, в направлении настоящего перемирия", - сказал Зайберт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня. Первое заседание комитета состоялось вчера в Мюнхене, Россию на нем представлял заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
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