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В Южной Корее три человека погибли и 43 пострадали в двух крупных ДТП
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РИА Новости

В Южной Корее три человека погибли и 43 пострадали в двух крупных ДТП

15:32 17.02.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manПолиция и скорая помощь в Южной Корее
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Полиция и скорая помощь в Южной Корее. Архивное фото
СЕУЛ, 17 фев – РИА Новости. Три человека погибли и 43 пострадали в двух крупных авариях в Южной Корее, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию и пожарных.
Первая авария произошла в 12.23 (06.23 мск) на трассе, соединяющей город Сунчхон в провинции Чолла-Намдо и уезд Ванчжу в провинции Чолла-Пукто. Автоцистерна с азотной кислотой перевернулась в туннеле на шоссе, что повлекло столкновение еще примерно 30 автомобилей. Груз цистерны разлился и загорелся.
Точная причина аварии пока не установлена, но отмечается, что грузовик и другие автомобили могло занести на покрытой льдом и снегом дороге.
"Мы до сих пор не можем установить точную причину аварии, но дорога вблизи места аварии была гораздо более скользкой, чем обычно из-за сильного снегопада, который начался рано утром", - заявили в полиции.
По данным полиции, вторая авария также произошла в туннеле всего в нескольких сотнях метров от места первого столкновения и почти в то же время. Полиция была вынуждена полностью перекрыть туннели.
Раненых перевезли в близлежащие больницы, по меньшей мере шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
На территории вблизи мест аварий по состоянию на 13.00 (07.00 мск) выпало около 5,9 сантиметра снега.
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