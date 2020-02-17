В Южной Корее три человека погибли и 43 пострадали в двух крупных ДТП

СЕУЛ, 17 фев – РИА Новости. Три человека погибли и 43 пострадали в двух крупных авариях в Южной Корее, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию и пожарных.
Первая авария произошла в 12.23 (06.23 мск) на трассе, соединяющей город Сунчхон в провинции Чолла-Намдо и уезд Ванчжу в провинции Чолла-Пукто. Автоцистерна с азотной кислотой перевернулась в туннеле на шоссе, что повлекло столкновение еще примерно 30 автомобилей. Груз цистерны разлился и загорелся.
(3rd LD) 3 dead, 43 injured in multiple expressway pileups https://t.co/WzV4ApehxA— Yonhap News Agency (@YonhapNews) February 17, 2020
Точная причина аварии пока не установлена, но отмечается, что грузовик и другие автомобили могло занести на покрытой льдом и снегом дороге.
"Мы до сих пор не можем установить точную причину аварии, но дорога вблизи места аварии была гораздо более скользкой, чем обычно из-за сильного снегопада, который начался рано утром", - заявили в полиции.
По данным полиции, вторая авария также произошла в туннеле всего в нескольких сотнях метров от места первого столкновения и почти в то же время. Полиция была вынуждена полностью перекрыть туннели.
Раненых перевезли в близлежащие больницы, по меньшей мере шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
На территории вблизи мест аварий по состоянию на 13.00 (07.00 мск) выпало около 5,9 сантиметра снега.