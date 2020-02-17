В Госдуму могут внести проект о поправках в бюджет на этой неделе

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Госдуме на текущей неделе ожидают внесения законопроекта об изменении параметров бюджета на 2020-2022 годы в целях реализации послания президента Федеральному собранию РФ, сообщил на заседании думского комитета по бюджету и налогам его председатель Андрей Макаров

"Думаю, что на этой неделе к нам поступят поправки к федеральному бюджету, связанные с посланием президента", - сказал он, не исключив, что заседание бюджетного комитета по этому вопросу может пройти на следующей неделе.

Глава бюджетного комитета напомнил, что Бюджетный кодекс отводит 25 дней на рассмотрение поправок к закону о федеральном бюджете. "С учетом того, что очень многие вопросы у нас с вами отнесены к тому, что должны вступить в силу с 1 января (2020 года – ред.), то есть обратная сила, это вопрос скорости нашей работы, это вопрос как быстро люди получат деньги", - отметил Макаров.

Правительство одобрило законопроект 13 февраля. Как сообщал Минфин РФ, поправки предусматривают сохранение профицита бюджета РФ на уровне 0,8% ВВП в 2020 году, и рост на 0,1 процентного пункта от действующего документа в 2021 и 2022 годах - до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно. При этом предполагается увеличение доходов бюджета в 2020 году на 214 миллиардов рублей, до 20,594 триллиона рублей, в 2021 году - на 645 миллиардов, до 21,892 триллиона, в 2022 году - на 755 миллиардов, до 22,814 триллиона рублей. Рост доходов обеспечен ростом ненефтегазовых доходов, налоговых и таможенных платежей.

Расходы также вырастут: в текущем году - на 162,7 миллиарда рублей (от действующего документа), до 19,666 триллиона рублей, в 2021 году - на 556,9 миллиарда рублей, до 21,190 триллиона, в 2022 году - на 677,6 миллиарда рублей, до 22,44 триллиона рублей. В целом расходы бюджета на реализацию мер из послания президента России на период с 2020 по 2022 год совокупно составят 4,57 триллиона рублей.