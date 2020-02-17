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В Госдуму могут внести проект о поправках в бюджет на этой неделе
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РИА Новости

В Госдуму могут внести проект о поправках в бюджет на этой неделе

15:30 17.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Госдуме на текущей неделе ожидают внесения законопроекта об изменении параметров бюджета на 2020-2022 годы в целях реализации послания президента Федеральному собранию РФ, сообщил на заседании думского комитета по бюджету и налогам его председатель Андрей Макаров.
"Думаю, что на этой неделе к нам поступят поправки к федеральному бюджету, связанные с посланием президента", - сказал он, не исключив, что заседание бюджетного комитета по этому вопросу может пройти на следующей неделе.
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Глава бюджетного комитета напомнил, что Бюджетный кодекс отводит 25 дней на рассмотрение поправок к закону о федеральном бюджете. "С учетом того, что очень многие вопросы у нас с вами отнесены к тому, что должны вступить в силу с 1 января (2020 года – ред.), то есть обратная сила, это вопрос скорости нашей работы, это вопрос как быстро люди получат деньги", - отметил Макаров.
Правительство одобрило законопроект 13 февраля. Как сообщал Минфин РФ, поправки предусматривают сохранение профицита бюджета РФ на уровне 0,8% ВВП в 2020 году, и рост на 0,1 процентного пункта от действующего документа в 2021 и 2022 годах - до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно. При этом предполагается увеличение доходов бюджета в 2020 году на 214 миллиардов рублей, до 20,594 триллиона рублей, в 2021 году - на 645 миллиардов, до 21,892 триллиона, в 2022 году - на 755 миллиардов, до 22,814 триллиона рублей. Рост доходов обеспечен ростом ненефтегазовых доходов, налоговых и таможенных платежей.
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Расходы также вырастут: в текущем году - на 162,7 миллиарда рублей (от действующего документа), до 19,666 триллиона рублей, в 2021 году - на 556,9 миллиарда рублей, до 21,190 триллиона, в 2022 году - на 677,6 миллиарда рублей, до 22,44 триллиона рублей. В целом расходы бюджета на реализацию мер из послания президента России на период с 2020 по 2022 год совокупно составят 4,57 триллиона рублей.
В законопроекте также учтены решения о приобретении правительством контрольного пакета акций Сбербанка у Банка России. Часть прибыли ЦБ от продажи пакета будет перечислена в бюджет, эти средства помогут решить задачи из послания президента, отмечал глава Минфина Антон Силуанов. В целом документ позволит профинансировать меры из послания президента Федеральному собранию. В том числе деньги будут направлены на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет, организацию горячего питания в школах, выплаты материнского капитала, лекарственное обеспечение.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
13 февраля, 12:19
Силуанов рассказал о предполагаемых поправках в бюджет
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Андрей МакаровАнтон СилуановСбербанк РоссииГосдума РФЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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