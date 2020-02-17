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Власти Саратовской области объяснили падение качества жизни в регионе
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РИА Новости

Власти Саратовской области объяснили падение качества жизни в регионе

15:28 17.02.2020
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© РИА Новости / Александр Легкий / Перейти в фотобанкЗдание администрации города Саратова на Первомайской улице
Здание администрации города Саратова на Первомайской улице
© РИА Новости / Александр Легкий
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 17 фев - РИА Новости. Саратовская область, которая резко снизила позиции в региональном рейтинге по качеству жизни за 2019 год, испытывает сложности с демографической ситуацией, доходами населения и уровнем бюджетной обеспеченности, сообщило министерство экономического развития региона.
По заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили очередной, восьмой по счету, рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Петербург и Московская область. Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже много лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов. Саратовская область оказалась в числе регионов, снизивших свои позиции не менее чем на 10 строчек, и заняла 48-е место (-10 мест).
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"По сравнению с 2018 годом рейтинг Саратовской области среди других регионов России несколько снизился, однако регион остается в середине рейтинговой таблицы - на 48-м месте из 85. И это несмотря на то, что по уровню бюджетной обеспеченности, доходам населения и демографическим показателям область испытывает известные сложности", - говорится в сообщении.
По данным минэкономразвития региона, на позитивные изменения качества жизни в регионе нацелены меры по увеличению уровня зарплаты. "Проводится активная работа по обеспечению роста средней заработной платы в экономике области с темпом не ниже 110% в год. Именно такая задача поставлена губернатором области. Это в первую очередь касается внебюджетного сектора экономики, который составляет порядка 70% в структуре фонда оплаты труда региона", - заявили в ведомстве.
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Среди причин, осложняющих демографическую ситуацию в регионе, в министерстве назвали увеличение числа жителей старше трудоспособного возраста, доля которых в структуре населения увеличивается и составляет в настоящее время 28,2%.
"Средняя продолжительность жизни в регионе достигла абсолютного исторического максимума - 73 года, что выше, чем в среднем по России. Это не может не влиять и на уровень смертности в области, хотя и в этом показателе наблюдается позитивная динамика - в 2019 году на 0,7% ниже 2018 года", - отмечается в сообщении.
Ранее губернатор Валерий Радаев заявил, что население региона в 2019 году сократилось более чем на 19 тысяч человек, и "тревожит структура убыли", поскольку наряду со снижением миграции до немногим более 5,6 тысячи человек увеличилась естественная убыль - до 13,4 тысячи человек. По его словам, "рождаемость в области в два раза ниже, чем необходимо для замещения поколений", в регионе в 2019 году родилось около 20 тысяч детей, что на 9% меньше чем годом ранее. Председатель областной Федерации профсоюзов, депутат облдумы Михаил Ткаченко считает, что проблема демографии в регионе связана с низким уровнем зарплат рабочих, по которому область занимает 13-е из 14 мест в Приволжском федеральном округе.
Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2019
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Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2019
061078
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РИА РейтингВалерий РадаевСаратовская областьОбщество
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