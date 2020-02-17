Власти Саратовской области объяснили падение качества жизни в регионе

САРАТОВ, 17 фев - РИА Новости. Саратовская область , которая резко снизила позиции в региональном рейтинге по качеству жизни за 2019 год, испытывает сложности с демографической ситуацией, доходами населения и уровнем бюджетной обеспеченности, сообщило министерство экономического развития региона.

По заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили очередной, восьмой по счету, рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Петербург и Московская область. Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже много лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов. Саратовская область оказалась в числе регионов, снизивших свои позиции не менее чем на 10 строчек, и заняла 48-е место (-10 мест).

"По сравнению с 2018 годом рейтинг Саратовской области среди других регионов России несколько снизился, однако регион остается в середине рейтинговой таблицы - на 48-м месте из 85. И это несмотря на то, что по уровню бюджетной обеспеченности, доходам населения и демографическим показателям область испытывает известные сложности", - говорится в сообщении.

По данным минэкономразвития региона, на позитивные изменения качества жизни в регионе нацелены меры по увеличению уровня зарплаты. "Проводится активная работа по обеспечению роста средней заработной платы в экономике области с темпом не ниже 110% в год. Именно такая задача поставлена губернатором области. Это в первую очередь касается внебюджетного сектора экономики, который составляет порядка 70% в структуре фонда оплаты труда региона", - заявили в ведомстве.

Среди причин, осложняющих демографическую ситуацию в регионе, в министерстве назвали увеличение числа жителей старше трудоспособного возраста, доля которых в структуре населения увеличивается и составляет в настоящее время 28,2%.

"Средняя продолжительность жизни в регионе достигла абсолютного исторического максимума - 73 года, что выше, чем в среднем по России. Это не может не влиять и на уровень смертности в области, хотя и в этом показателе наблюдается позитивная динамика - в 2019 году на 0,7% ниже 2018 года", - отмечается в сообщении.