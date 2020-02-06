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Саратовский губернатор объяснил убыль населения снижением рождаемости
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РИА Новости

Саратовский губернатор объяснил убыль населения снижением рождаемости

19:54 06.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2016
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2016
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Убыль населения Саратовской области в прошлом году наряду с миграцией связана с низким уровнем рождаемости, показатель которой снизился на 9% относительно 2018 года, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Радаев.
Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что спикер Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу и изучить проблемы в пяти регионах с самой большой убылью населения. Со ссылкой на данные Росстата уточнялось, что наибольшая убыль в 2019 году отмечена в таких регионах, как Саратовская (19 тысяч человек), Омская (17,6 тысячи), Кемеровская (16,5 тысячи), Волгоградская (15,8 тысячи) области , Алтайский край (15,8 тысячи).
Глава территориального органа Росстата (Саратовстат) Вячеслав Сомов отметил, что по относительной убыли населения Саратовская область, потерявшая в 2019 году 0,79% от общей численности жителей, не лидировала среди регионов РФ, а заняла 45-е место, сравнивать же абсолютные цифры "не совсем верно".
"Ситуация в Саратовской области непростая… Тема требует постоянного анализа и стратегического планирования. За прошлый год население региона сократилось более чем на 19 тысяч человек, причем тревожит сама структура убыли: миграция составила 5627 человек, однако естественная убыль - 13,4 тысячи человек", - сказал Радаев в ходе заседания актива Красноармейского района, онлайн-трансляция которого велась в аккаунте губернатора в Instagram.
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"При этом рождаемость в два раза ниже, чем необходимо для замещения поколений. 20 тысяч детей родилось - (это) на 9% меньше, чем в 2018 году. Вот что касается миграции, миграция у нас в 2018 году была 10 с небольшим тысяч человек, в 2019-м - 5600 - (это) в 1,8 раза меньше, это хороший показатель", - отметил глава региона.
По его словам, тренд по миграционной убыли в пределах 2,5 тысячи человек в год в регионе "все равно на ближайшую перспективу" будет сохраняться. "Учитывая демографическую составляющую не только текущего момента, но и ранее, борьба за кадры будет только нарастать. Мы должны это понимать", - добавил Радаев.
В министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области РИА Новости ранее заявили, что власти региона для снижения миграционного оттока и частичной его компенсации за счет прибывающих мигрантов проводят ряд мероприятий, в том числе снижая уровень бедности и увеличивая и легализуя заработную плату.
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Валерий РадаевРосстатГосдума РФВячеслав ВолодинСаратовская областьОбщество
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