Саратовский губернатор объяснил убыль населения снижением рождаемости

САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Убыль населения Убыль населения Саратовской области в прошлом году наряду с миграцией связана с низким уровнем рождаемости, показатель которой снизился на 9% относительно 2018 года, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Радаев

Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что спикер Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу и изучить проблемы в пяти регионах с самой большой убылью населения. Со ссылкой на данные Росстата уточнялось, что наибольшая убыль в 2019 году отмечена в таких регионах, как Саратовская (19 тысяч человек), Омская (17,6 тысячи), Кемеровская (16,5 тысячи), Волгоградская (15,8 тысячи) области , Алтайский край (15,8 тысячи).

Глава территориального органа Росстата (Саратовстат) Вячеслав Сомов отметил, что по относительной убыли населения Саратовская область, потерявшая в 2019 году 0,79% от общей численности жителей, не лидировала среди регионов РФ, а заняла 45-е место, сравнивать же абсолютные цифры "не совсем верно".

"Ситуация в Саратовской области непростая… Тема требует постоянного анализа и стратегического планирования. За прошлый год население региона сократилось более чем на 19 тысяч человек, причем тревожит сама структура убыли: миграция составила 5627 человек, однако естественная убыль - 13,4 тысячи человек", - сказал Радаев в ходе заседания актива Красноармейского района, онлайн-трансляция которого велась в аккаунте губернатора в Instagram.

"При этом рождаемость в два раза ниже, чем необходимо для замещения поколений. 20 тысяч детей родилось - (это) на 9% меньше, чем в 2018 году. Вот что касается миграции, миграция у нас в 2018 году была 10 с небольшим тысяч человек, в 2019-м - 5600 - (это) в 1,8 раза меньше, это хороший показатель", - отметил глава региона.

По его словам, тренд по миграционной убыли в пределах 2,5 тысячи человек в год в регионе "все равно на ближайшую перспективу" будет сохраняться. "Учитывая демографическую составляющую не только текущего момента, но и ранее, борьба за кадры будет только нарастать. Мы должны это понимать", - добавил Радаев.