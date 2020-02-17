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Вице-мэры Геленджика использовали служебные машины в личных целях
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РИА Новости

Вице-мэры Геленджика использовали служебные машины в личных целях

15:24 17.02.2020
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкГеленджик
Геленджик
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Геленджик. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Четыре вице-мэра Геленджика привлечены к административной ответственности по статье о самоуправстве за пользование служебным транспортом на выходных в личных целях, сообщает прокуратура Краснодарского края.
"Прокуратура города Геленджика в ходе проверки сведений с камер фотофиксаций установила факты использования четверыми заместителями главы муниципального образования город-курорт Геленджик служебного транспорта в выходные дни без служебной необходимости. Выявленные нарушения явились основанием для возбуждения прокурором города четырех дел об административных правонарушениях, предусмотренных статье 19.1 КоАП РФ (самоуправство), по результатам рассмотрения которых указанные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов", - сообщает пресс-служба ведомства.
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В прокуратуре уточнили, что чиновники пользовались автомобилями, и добавили, что мэру Геленджика направлено представление о недопущении подобных нарушений впредь.
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ГеленджикКраснодарский крайПроисшествия
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