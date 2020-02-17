Вице-мэры Геленджика использовали служебные машины в личных целях

"Прокуратура города Геленджика в ходе проверки сведений с камер фотофиксаций установила факты использования четверыми заместителями главы муниципального образования город-курорт Геленджик служебного транспорта в выходные дни без служебной необходимости. Выявленные нарушения явились основанием для возбуждения прокурором города четырех дел об административных правонарушениях, предусмотренных статье 19.1 КоАП РФ (самоуправство), по результатам рассмотрения которых указанные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов", - сообщает пресс-служба ведомства.