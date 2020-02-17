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В Минздраве призвали способствовать вакцинации взрослых и пожилых
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РИА Новости

В Минздраве призвали способствовать вакцинации взрослых и пожилых

15:26 17.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц
Медик готовит шприц
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Медик готовит шприц. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Для развития профилактики инфекций в России нужно совершенствовать не только Национальный календарь прививок в плане расширения перечня инфекционных заболеваний, но и создавать корпоративные календари прививок, где приоритет будет отдаваться вакцинации взрослых и пожилых людей, считает главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения России Николай Брико.
"Наш национальный календарь постоянно совершенствуется, но тем не менее следует как-то совершенствовать его в плане не только расширения, изменения схем вакцинации, расширения перечня инфекций.. но и создание так называемых корпоративных календарей, это приоритет вакцинации взрослых и пожилых людей, концепции иммунизации на протяжении всей жизни. Конечно, чтобы ее как-то внедрить, нужно как-то законодательно ее обеспечить",- сказал Брико на парламентских слушаниях в Госдуме.
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В свою очередь директор института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Лариса Попович отметила, что дополнительные затраты на иммунизацию могут привести не только к снижению заболеваемости, но и к экономической выгоде.
Кроме того, по ее словам, необходимо развивать и свое собственное производство вакцин, в том числе комбинированные вакцины.
"Это дополнительный источник уверенности в безопасности, это дополнительные новые компетенции высокотехнологичного производства. И это очень удобно, это действительно способ защитить наших детей, подростков и взрослых от огромного числа инфекций, наносящих экономический ущерб", - пояснила Попович.
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