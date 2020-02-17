В Минздраве призвали способствовать вакцинации взрослых и пожилых

"Наш национальный календарь постоянно совершенствуется, но тем не менее следует как-то совершенствовать его в плане не только расширения, изменения схем вакцинации, расширения перечня инфекций.. но и создание так называемых корпоративных календарей, это приоритет вакцинации взрослых и пожилых людей, концепции иммунизации на протяжении всей жизни. Конечно, чтобы ее как-то внедрить, нужно как-то законодательно ее обеспечить",- сказал Брико на парламентских слушаниях в Госдуме.