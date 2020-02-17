В Соликамске произошла вспышка горючих газов в стволе строящейся шахты

"В 21.40 мск 16 февраля в ходе проведения плановых работ подрядной строительной организацией "Тиссен Шахтбау" (Thyssen Schachtbau) в стволе №1 строящегося (Южного) рудника СКРУ-2 произошла вспышка горючих газов без последующего возгорания. Пострадавших нет, персонал подрядной организации выведен на поверхность", – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в ходе осмотра места ЧП горноспасательным подразделением очагов возгорания выявлено не было, все показатели воздуха в норме.

В декабре 2018 года на строящемся стволе №4 третьего Соликамского калийного рудоуправления (СКРУ-3) ПАО "Уралкалий" произошел пожар. Огонь вспыхнул на глубине 364 метров в тот момент, когда в шахте трудились 17 работников подрядной организации - ФГУП "УС-30 СМУ-680". Из зоны задымления на поверхность удалось выбраться восьми людям, а оставшиеся под землей девять человек погибли в результате отравления угарным газом. Соликамский городской суд приговорил пятерых обвиняемых по уголовному делу о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов к лишению свободы на срок от трех до четырех лет колонии-поселения.