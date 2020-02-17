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В Соликамске произошла вспышка горючих газов в стволе строящейся шахты
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РИА Новости

В Соликамске произошла вспышка горючих газов в стволе строящейся шахты

15:22 17.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Вспышка горючих газов произошла в стволе строящегося рудника СКРУ-2 ПАО "Уралкалий" в Соликамске, пострадавших в результате ЧП нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"В 21.40 мск 16 февраля в ходе проведения плановых работ подрядной строительной организацией "Тиссен Шахтбау" (Thyssen Schachtbau) в стволе №1 строящегося (Южного) рудника СКРУ-2 произошла вспышка горючих газов без последующего возгорания. Пострадавших нет, персонал подрядной организации выведен на поверхность", – сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в ходе осмотра места ЧП горноспасательным подразделением очагов возгорания выявлено не было, все показатели воздуха в норме.
В декабре 2018 года на строящемся стволе №4 третьего Соликамского калийного рудоуправления (СКРУ-3) ПАО "Уралкалий" произошел пожар. Огонь вспыхнул на глубине 364 метров в тот момент, когда в шахте трудились 17 работников подрядной организации - ФГУП "УС-30 СМУ-680". Из зоны задымления на поверхность удалось выбраться восьми людям, а оставшиеся под землей девять человек погибли в результате отравления угарным газом. Соликамский городской суд приговорил пятерых обвиняемых по уголовному делу о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов к лишению свободы на срок от трех до четырех лет колонии-поселения.
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УралкалийЕкатеринбургСоликамскПроисшествия
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