В Грузии оппозиция попыталась сорвать заседание комитета парламента

ТБИЛИСИ, 17 фев – РИА Новости. Грузинские оппозиционные депутаты Тина Бокучава и Элене Хоштария пришли на заседание комитета по юридическим делам парламента в масках с изображением основателя правящей партии "Грузинская мечта" Грузинские оппозиционные депутаты Тина Бокучава и Элене Хоштария пришли на заседание комитета по юридическим делам парламента в масках с изображением основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили

На заседании проходило слушание кандидата на пост генерального прокурора Ираклия Шотадзе. Оппозиционеры вошли в зал заседания в масках, начали раздавать флаеры с фотографией Иванишвили остальным депутатам и скандировали, что все являются его рабами. Трансляцию вел грузинский Первый канал.

© Трансляция заседания парламента Грузии Оппозиционный депутат Тина Бокучава в маске с изображением основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили © Трансляция заседания парламента Грузии Оппозиционный депутат Тина Бокучава в маске с изображением основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили

"Бидзина Иванишвили выбрал Шотадзе, чтобы править страной политзаключенными. Однако нас этим не остановить", - заявила Бокучава журналистам.

Присутствующие в зале депутаты выразили возмущение действиями оппозиционеров и попросили их продолжить "перформанс" за пределами государственного здания.