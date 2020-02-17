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В Грузии оппозиция попыталась сорвать заседание комитета парламента
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РИА Новости

В Грузии оппозиция попыталась сорвать заседание комитета парламента

15:21 17.02.2020 (обновлено: 15:30 17.02.2020)
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© Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция протеста оппозиции у здания парламента Грузии в Тбилиси
Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
ТБИЛИСИ, 17 фев – РИА Новости. Грузинские оппозиционные депутаты Тина Бокучава и Элене Хоштария пришли на заседание комитета по юридическим делам парламента в масках с изображением основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.
На заседании проходило слушание кандидата на пост генерального прокурора Ираклия Шотадзе. Оппозиционеры вошли в зал заседания в масках, начали раздавать флаеры с фотографией Иванишвили остальным депутатам и скандировали, что все являются его рабами. Трансляцию вел грузинский Первый канал.
© Трансляция заседания парламента ГрузииОппозиционный депутат Тина Бокучава в маске с изображением основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили
Оппозиционный депутат Тина Бокучава в маске с изображением основателя правящей партии Грузинская мечта Бидзины Иванишвили
© Трансляция заседания парламента Грузии
Оппозиционный депутат Тина Бокучава в маске с изображением основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили

"Бидзина Иванишвили выбрал Шотадзе, чтобы править страной политзаключенными. Однако нас этим не остановить", - заявила Бокучава журналистам.

Присутствующие в зале депутаты выразили возмущение действиями оппозиционеров и попросили их продолжить "перформанс" за пределами государственного здания.
Парламент Грузии выбирает генерального прокурора сроком на шесть лет. Шотадзе ранее уже занимал эту должность, он ушел в отставку в 2018 году из-за громкого дела об убийстве подростков.
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Бидзина ИванишвилиТбилисиГрузияВ мире
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