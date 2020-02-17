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Власти Тольятти объяснили, как в земле у дома оказались могильные фото
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РИА Новости

Власти Тольятти объяснили, как в земле у дома оказались могильные фото

15:21 17.02.2020
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© Фото : группа ТОЛЬЯТТИ во ВконтактеФрагменты надгробий, найденные в Тольятти после вскрытия грунта
Фрагменты надгробий, найденные в Тольятти после вскрытия грунта
© Фото : группа ТОЛЬЯТТИ во Вконтакте
САМАРА, 17 фев - РИА Новости. Могильные фотографии, найденные в земле около одного из жилых домов в Тольятти Самарской области, оказались браком, который выбрасывали в мусорный контейнер сотрудники расположенного неподалеку ателье, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.
Ранее в паблике "Тольятти" в соцсети "ВКонтакте" жительница города разместила видео, где показала кучу земли, в которой лежат фрагменты надгробий и фотографии с могильных плит. Женщина пояснила, что землю привезли к одному из жилых домов на улице Громовой, 34. По факту произошедшего полиция начала проверку.
По информации пресс-службы мэрии, мемориальные фотокерамические таблички обнаружили сотрудники территориального управления по теплоснабжению Тольятти во время земляных работ по устранению дефекта на участке трубопровода.
"В ходе выяснения обстоятельств инцидента выяснилось, что в одном из соседних домов по улице Громовой расположено ателье, где изготавливаются фотокерамические изделия для надгробий. Как пояснил собственник ателье, в процессе изготовления табличек случается брак, такие изделия выбрасываются в мусорный контейнер, расположенный возле дома № 32 по улице Громовой", - говорится в сообщении.
Как уточнили в администрации города, найденные таблички были изготовлены сотрудниками ателье не менее пяти лет назад, предположительно, изделия могли оказаться в земле по неосторожности. В мэрии также подчеркнули, что грунт, в котором нашли мемориальные фотографии, был выкопан непосредственно на месте устранения дефекта трубопровода, поэтому информация, распространенная в ряде СМИ о том, что земля могла быть привезена с одного из городских кладбищ, не нашла своего подтверждения.
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Самарская областьТольяттиОбщество
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