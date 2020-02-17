Власти Тольятти объяснили, как в земле у дома оказались могильные фото

"В ходе выяснения обстоятельств инцидента выяснилось, что в одном из соседних домов по улице Громовой расположено ателье, где изготавливаются фотокерамические изделия для надгробий. Как пояснил собственник ателье, в процессе изготовления табличек случается брак, такие изделия выбрасываются в мусорный контейнер, расположенный возле дома № 32 по улице Громовой", - говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации города, найденные таблички были изготовлены сотрудниками ателье не менее пяти лет назад, предположительно, изделия могли оказаться в земле по неосторожности. В мэрии также подчеркнули, что грунт, в котором нашли мемориальные фотографии, был выкопан непосредственно на месте устранения дефекта трубопровода, поэтому информация, распространенная в ряде СМИ о том, что земля могла быть привезена с одного из городских кладбищ, не нашла своего подтверждения.