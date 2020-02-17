Глава МИД временного правительства Ливии прибыл в Россию

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел временного правительства Ливии Абдулхади аль-Хувейдж, приехавший в Москву на переговоры, посетит IX Ближневосточную конференцию Международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщил журналистам академик, научный руководитель Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин.
"В нашу страну прибыл на переговоры министр иностранных дел временного правительства Ливии Абдулхади аль-Хувейдж. Он сейчас прибудет сюда и примет участие на следующем заседании в нашей конференции", - сказал Наумкин журналистам в кулуарах конференции.
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Дискуссионный клуб "Валдай" в понедельник начинает традиционную двухдневную Ближневосточную конференцию, российские и зарубежные эксперты, политики и дипломаты обсудят перемены, которые уже происходят в регионе или ждут его в скором будущем. Участники дискуссии "Ближний Восток в эпоху перемен: к архитектуре новой стабильности", как и в прошлые годы, поговорят о роли России в регионе, но в центре внимания все же окажутся сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке, трансформации региональной архитектуры. Сессии затронут все значимые аспекты современного положения дел на Ближнем Востоке: от общерегиональных тенденций к росту конфликтности и активизации протестных движений до ситуации в конкретных странах и субрегионах.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.