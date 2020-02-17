Глава МИД временного правительства Ливии прибыл в Россию

"В нашу страну прибыл на переговоры министр иностранных дел временного правительства Ливии Абдулхади аль-Хувейдж. Он сейчас прибудет сюда и примет участие на следующем заседании в нашей конференции", - сказал Наумкин журналистам в кулуарах конференции.

Дискуссионный клуб "Валдай" в понедельник начинает традиционную двухдневную Ближневосточную конференцию, российские и зарубежные эксперты, политики и дипломаты обсудят перемены, которые уже происходят в регионе или ждут его в скором будущем. Участники дискуссии "Ближний Восток в эпоху перемен: к архитектуре новой стабильности", как и в прошлые годы, поговорят о роли России в регионе, но в центре внимания все же окажутся сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке, трансформации региональной архитектуры. Сессии затронут все значимые аспекты современного положения дел на Ближнем Востоке: от общерегиональных тенденций к росту конфликтности и активизации протестных движений до ситуации в конкретных странах и субрегионах.