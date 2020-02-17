Суд взыскал с "Калашникова" 24 миллиона рублей в пользу Минобороны

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал с концерна "Калашников" около 24 миллионов рублей, в то время как истец требовал более 168 миллионов рублей, следует из опубликованного решения суда.

Иск был заявлен о взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения госконтракта от 21 июня 2016 года на модернизацию партии автоматов АК-74 калибра 5,45 миллиметра до уровня "Обвес для сухопутных войск" стоимостью около 705 миллионов рублей.

Ответчик заявил в суде, что просрочка наступила, в том числе, ввиду того, что заказчик поздно доставил партию оружия в 20 тысяч штук из воинской части в Курганской области.

Суд этот довод отверг, но согласился с другим доводом "Калашникова" - о том, что истец неправильно рассчитал период просрочки. По расчету суда, договорная неустойка составила более 71,4 миллиона рублей. Затем суд по ходатайству ответчика, заявившего о несоразмерности штрафных санкций последствиям нарушения, снизил ее почти в 3 раза – до суммы около 24 миллионов рублей.

Концерн "Калашников" - системообразующая структура промышленного комплекса России. Блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 75% минус одна акция - частным инвесторам.