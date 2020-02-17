Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T15:17+0300
https://ria.ru/20200217/1564876517.html
Суд взыскал с "Калашникова" 24 миллиона рублей в пользу Минобороны
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1036x0_80_0_0_ea935552b9b8982363d31f834d175af8.jpg
РИА Новости

Суд взыскал с "Калашникова" 24 миллиона рублей в пользу Минобороны

15:17 17.02.2020
9448
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал с концерна "Калашников" около 24 миллионов рублей, в то время как истец требовал более 168 миллионов рублей, следует из опубликованного решения суда.
Иск был заявлен о взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения госконтракта от 21 июня 2016 года на модернизацию партии автоматов АК-74 калибра 5,45 миллиметра до уровня "Обвес для сухопутных войск" стоимостью около 705 миллионов рублей.
Автомат Калашникова
12 февраля, 11:28
Есть еще порох. "Калашников" испытал советский ППШ-41
Ответчик заявил в суде, что просрочка наступила, в том числе, ввиду того, что заказчик поздно доставил партию оружия в 20 тысяч штук из воинской части в Курганской области.
Суд этот довод отверг, но согласился с другим доводом "Калашникова" - о том, что истец неправильно рассчитал период просрочки. По расчету суда, договорная неустойка составила более 71,4 миллиона рублей. Затем суд по ходатайству ответчика, заявившего о несоразмерности штрафных санкций последствиям нарушения, снизил ее почти в 3 раза – до суммы около 24 миллионов рублей.
Концерн "Калашников" - системообразующая структура промышленного комплекса России. Блокирующий пакет в размере 25% плюс одна акция концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 75% минус одна акция - частным инвесторам.
Новый автомат Калашникова АК-12
1 января, 13:59
Танкистов ЗВО вооружат автоматами нового поколения АК-12
В состав группы компаний "Калашников" входят: АО "Концерн "Калашников", АО "Ижевский механический завод"; судостроительные предприятия полного цикла ООО "Холдинговая компания Рыбинской Верфи" и АО "Судостроительный завод "Вымпел", "Верфь братьев Нобель", ОАО "Мытищинский машиностроительный завод", разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа ZALA AERO, НПО "Молния" и ряд других.
14553118
Обсудить 0
АК-74Калашников (концерн)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РостехАрбитражный суд г. МосквыРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали слова Трампа о поддержке Россией Асада
Кадры сопровождения самолета Шойгу истребителями сербских ВВС
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Полицейские в Нью-Йорке
МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США
Сбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17
Официальные рижские коты Кузя и Мурис
Из Рижской думы выселили котов Кузю и Муриса
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
Переводчик рассказал о реакции Путина на его ошибку
Кадр из сериала Заточенные кепки
Актер из "Острых козырьков" рассказал о съемках шестого сезона
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве
В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии
Мюнхенская конференция по безопасности
"Свидетели распада Запада". Чем запомнилась Мюнхенская конференция
Место опрокидывания микроавтобуса УАЗ на 49 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит в Башкирии
В Башкирии перевернулся микроавтобус, перевозивший беременных
Минобороны показало кадры стрельб новых систем Град
Минобороны показало кадры стрельб новых систем "Град"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
Лента новостейМолния