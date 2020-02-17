Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T15:14+0300
https://ria.ru/20200217/1564876414.html
"Нафтогаз" представил план расширения добычи газа на Украине
https://cdn25.img.ria.ru/images/154948/75/1549487517_34:429:2910:2047_1036x0_80_0_0_7add4008338f5a3e84c64adbc94c4225.jpg
РИА Новости

"Нафтогаз" представил план расширения добычи газа на Украине

15:14 17.02.2020
747
© РИА Новости / СтрингерВывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Добычу глубоких залежей газа, разработку шельфового газового месторождения "Дельфин" в Черном море и добычу газа из сланцевых пород планируют начать на Украине в рамках новой десятилетней стратегии "Тризуб" ("Трезубец"), направленной на увеличение добычи газа, сообщил в понедельник во время ее презентации директор интегрированного газового бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.
"Я хочу представить стратегию, которую мы достаточно долго обсуждали внутри команды и понимая ситуацию, как нам сделать категоричный прорыв. Эту стратегию мы называем "Трезубец". Она состоит из трех составляющих: первое – это добыча из глубоких залежей, особенно под "Шебелинкой", второе – это газ из сланцевых пород, третье – это шельф", - сказал Фаворов. Трансляцию презентации вела компания "Укргаздобыча" на своей странице в Facebook.
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
15 января, 16:55
В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
Фаворов отметил, что новая программа уже была представлена кабинету министров Украины и наблюдательному совету "Нафтогаза", а если её не воплотить в жизнь, то в лучшем случае добыча газа на Украине удержится на текущем уровне еще года два и затем начнет резко падать. Ранее пресс-служба "Укргаздобычи" сообщила, что пять его крупнейших месторождений более чем на 80% истощены, а сам "Нафтогаз" проинформировал об уменьшении добычи газа в стране в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 1,4%, до 20,7 миллиарда кубометров.
Директор бизнеса уточнил, что по предварительным данным под верхними залежами газа Шебелинского месторождения находится еще одна, запасы которой находятся на шестикилометровой глубине и превышают по объёму "верхние" запасы. Более конкретные данные о залежах газа будут известны к концу года, после разведки, отметил Фаворов.
Кроме того, по его словам, у компании "Укргаздобыча" есть перспективная лицензия на добычу газа из плотных пород. "Запасы от 50 до 70 миллиардов (кубометров - ред.), опыта успешной разработки и добычи газа из сланцевых пород на Украине ноль, мы это будем делать впервые, потому что нам нужны запасы", - сказал Фаворов, отметив, что бурение будет проводиться кустовым способом – три скважины из одного места, так как запасы газа находятся под болотом в заповеднике.
Также компания планирует разработку шельфового месторождения в Черном море под названием "Дельфин". Фаворов уточнил, что этот участок площадью 9,5 тысяч квадратных километров находится в северо-западной части континентального шельфа Черного моря в непосредственной близости от месторождений, где ведет добычу газа национализированный нынешней крымской властью "Черноморнефтегаз".
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
10 февраля, 16:54
В Совфеде оценили заявление "Нафтогаза" о возможном новом иске
1210011
Обсудить 3
УкргаздобычаНафтогаз УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
В Петербурге оценили заявление Помпео о непривлекательности города
Офис компании Нафтогаз в Киеве
В "Нафтогазе" оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов
Сбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров заявил об "ущербной логике" европейских партнеров по Украине
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме оценили результаты Мюнхенской конференции
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины объяснил сообщения об отстранении прокуроров по делу MH17
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Партия Порошенко потребовала от Зеленского ответа по поездке в Россию
На ближневосточной конференции клуба Валдай в Москве
Глава МИД временного правительства Ливии прибыл в Россию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров: попытки втянуть Украину в НАТО подрывают усилия по "Минску-2"
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
В России прокомментировали вызов временного поверенного в МИД Украины
Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
Заразившаяся коронавирусом россиянка не просила об эвакуации
Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Грузии оппозиция попыталась сорвать заседание комитета парламента
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
В ЛНР назвали озвученные Зеленским данные о пленных недостоверными
Писатель Захар Прилепин
Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
Лента новостейМолния