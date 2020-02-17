"Нафтогаз" представил план расширения добычи газа на Украине

КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Добычу глубоких залежей газа, разработку шельфового газового месторождения "Дельфин" в Черном море и добычу газа из сланцевых пород планируют начать на Добычу глубоких залежей газа, разработку шельфового газового месторождения "Дельфин" в Черном море и добычу газа из сланцевых пород планируют начать на Украине в рамках новой десятилетней стратегии "Тризуб" ("Трезубец"), направленной на увеличение добычи газа, сообщил в понедельник во время ее презентации директор интегрированного газового бизнеса компании " Нафтогаз Украины " Андрей Фаворов.

"Я хочу представить стратегию, которую мы достаточно долго обсуждали внутри команды и понимая ситуацию, как нам сделать категоричный прорыв. Эту стратегию мы называем "Трезубец". Она состоит из трех составляющих: первое – это добыча из глубоких залежей, особенно под "Шебелинкой", второе – это газ из сланцевых пород, третье – это шельф", - сказал Фаворов. Трансляцию презентации вела компания " Укргаздобыча " на своей странице в Facebook.

Фаворов отметил, что новая программа уже была представлена кабинету министров Украины и наблюдательному совету "Нафтогаза", а если её не воплотить в жизнь, то в лучшем случае добыча газа на Украине удержится на текущем уровне еще года два и затем начнет резко падать. Ранее пресс-служба "Укргаздобычи" сообщила, что пять его крупнейших месторождений более чем на 80% истощены, а сам "Нафтогаз" проинформировал об уменьшении добычи газа в стране в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 1,4%, до 20,7 миллиарда кубометров.

Директор бизнеса уточнил, что по предварительным данным под верхними залежами газа Шебелинского месторождения находится еще одна, запасы которой находятся на шестикилометровой глубине и превышают по объёму "верхние" запасы. Более конкретные данные о залежах газа будут известны к концу года, после разведки, отметил Фаворов.

Кроме того, по его словам, у компании "Укргаздобыча" есть перспективная лицензия на добычу газа из плотных пород. "Запасы от 50 до 70 миллиардов (кубометров - ред.), опыта успешной разработки и добычи газа из сланцевых пород на Украине ноль, мы это будем делать впервые, потому что нам нужны запасы", - сказал Фаворов, отметив, что бурение будет проводиться кустовым способом – три скважины из одного места, так как запасы газа находятся под болотом в заповеднике.