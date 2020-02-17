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Заразившаяся коронавирусом россиянка не просила об эвакуации
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РИА Новости

Заразившаяся коронавирусом россиянка не просила об эвакуации

15:10 17.02.2020 (обновлено: 16:19 17.02.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonКруизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
ТОКИО,17 фев - РИА Новости. Гражданка России, заразившаяся на круизном судне Diamond Princess новым коронавирусом, не обращалась к российскому посольству с просьбой об эвакуации, а по японским законам она должна находиться в больнице под наблюдением врача, сообщили РИА Новости в понедельник в посольстве РФ.
"Пока от гражданки России таких просьб нам не поступало. По законам Японии, она должна находиться здесь в больнице", - отметили в дипмиссии.
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Со своей стороны посольство России в Токио заверяет, что находится в постоянном контакте с заразившейся и готово оказать ей все необходимое содействие.
Коронавирус нового типа был выявлен у гражданки России в результате проверки врачами пассажиров круизного лайнера в порту Йокогамы.
Общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 454. В настоящий момент на борту находятся около 3,4 тысячи человек.
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