Заразившаяся коронавирусом россиянка не просила об эвакуации

ТОКИО,17 фев - РИА Новости. Гражданка России, заразившаяся на круизном судне Гражданка России, заразившаяся на круизном судне Diamond Princess новым коронавирусом , не обращалась к российскому посольству с просьбой об эвакуации, а по японским законам она должна находиться в больнице под наблюдением врача, сообщили РИА Новости в понедельник в посольстве РФ.

"Пока от гражданки России таких просьб нам не поступало. По законам Японии, она должна находиться здесь в больнице", - отметили в дипмиссии.

Со своей стороны посольство России в Токио заверяет, что находится в постоянном контакте с заразившейся и готово оказать ей все необходимое содействие.

Коронавирус нового типа был выявлен у гражданки России в результате проверки врачами пассажиров круизного лайнера в порту Йокогамы.