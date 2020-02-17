Названы страны, где чаще всего гибли российские туристы

© Фото : предоставлено пресс-службой ГУМЧС по республике Алтай Турист из Москвы погиб при восхождении на ледник в Горном Алтае

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Самое большое количество несчастных случаев с российскими туристами во время отдыха за 2019 год происходили на территории РФ и Таиланда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Последние годы Россия и Таиланд лидируют по количеству неприятностей с российскими туристами. На третьем месте бывали и Турция, и Грузия, и Доминикана, и другие страны, но первые два места стабильно заняты. Такие данные выдает информационная база РСТ, которая собирает по открытым источникам все происшествия, так или иначе имеющие отношение к путешественникам", — сказала она.

По данным экспертов, в прошлом году открытые источники писали о 38 происшествиях с отечественными туристами в России, в результате погибли 44 человека, пострадали 192. На втором месте Таиланд с 22 случаями – погибли 13 россиян, пострадали 14. Третья позиция у Турции: 16 случаев, одиннадцать погибших, 39 пострадавших.

Тюрина отметила, что самая частая причина происшествий с россиянами во всех странах – несчастные случаи. И если в прошлые годы в России трагедии с туристами чаще всего происходили на воде, то в 2019 почти 80 процентов – в горах. Альпинисты, горнолыжники и просто отдыхающие попадали в снежные лавины или под камнепад, падали со скал, срывались в ущелья, терялись во время подъема или спуска, получали обморожения и так далее.

"Второе место по количеству случаев делят ДТП и утопления. Причем во всех зафиксированных прессой происшествиях на наших дорогах участвовали туристические автобусы – погибли девять человек, пострадали 119. Утонули в России в прошлом году шесть отдыхающих. А вот в Таиланде больше всего трагедий связаны как раз с водой. Шесть из 14 несчастных случаев – утопления, причем купались туристы либо в шторм, либо в местах, где это запрещено. Плюс столкновения гидроциклов, неудачная ночная прогулка на лодке и тому подобное", — уточнила она.