В Госдуме оценили результаты Мюнхенской конференции

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Прошедшая в выходные Прошедшая в выходные Мюнхенская конференция по безопасности стала свидетельством расширения взаимодействия России с другими участниками международной кооперации, и показала, что без России нет и не может быть диалога, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк по итогам саммита в Мюнхене.

"Мюнхенская конференция по безопасности стала свидетельством расширения взаимодействия России с другими участниками международной кооперации, несмотря на попытки ряда стран узаконить в мировой политике методы давления и протекционизма. Санкции и шантаж уже давно не приносят их авторам желаемого результата, при этом негативно влияют на характер международных отношений в целом и создают проблемы в системе коллективной безопасности", - заявил Железняк журналистам.

Депутат также отметил выступление президента Франции Эммануэля Макрона , который заявил, что Европе нужен диалог с Россией.

"Без России нет и не может быть диалога, нет и не может быть решения ключевых проблем, стоящих перед миром. Это понимают западные партнеры, что продемонстрировала, в том числе, позиция президента Франции Эммануэля Макрона. Несмотря на явные расхождения России и Запада в лице Франции в вопросе так называемого вмешательства в выборы, лидер Пятой республики расставил довольно четкие акценты, обозначил безальтернативность взаимодействия с нашей страной и предложил расширение диалога с Россией, включая диалог с НАТО", - подчеркнул Железняк.

Коснувшись темы конфликта на Донбассе, которую не обошли вниманием на конференции, парламентарий отметил упор западных стран на необходимость выполнения требований Минских соглашений.