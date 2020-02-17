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В Госдуме оценили результаты Мюнхенской конференции
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РИА Новости

В Госдуме оценили результаты Мюнхенской конференции

15:07 17.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Прошедшая в выходные Мюнхенская конференция по безопасности стала свидетельством расширения взаимодействия России с другими участниками международной кооперации, и показала, что без России нет и не может быть диалога, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк по итогам саммита в Мюнхене.
"Мюнхенская конференция по безопасности стала свидетельством расширения взаимодействия России с другими участниками международной кооперации, несмотря на попытки ряда стран узаконить в мировой политике методы давления и протекционизма. Санкции и шантаж уже давно не приносят их авторам желаемого результата, при этом негативно влияют на характер международных отношений в целом и создают проблемы в системе коллективной безопасности", - заявил Железняк журналистам.
Мюнхенская конференция по безопасности
16 февраля, 00:00
"Свидетели распада Запада". Чем запомнилась Мюнхенская конференция
Депутат также отметил выступление президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Европе нужен диалог с Россией.
"Без России нет и не может быть диалога, нет и не может быть решения ключевых проблем, стоящих перед миром. Это понимают западные партнеры, что продемонстрировала, в том числе, позиция президента Франции Эммануэля Макрона. Несмотря на явные расхождения России и Запада в лице Франции в вопросе так называемого вмешательства в выборы, лидер Пятой республики расставил довольно четкие акценты, обозначил безальтернативность взаимодействия с нашей страной и предложил расширение диалога с Россией, включая диалог с НАТО", - подчеркнул Железняк.
Коснувшись темы конфликта на Донбассе, которую не обошли вниманием на конференции, парламентарий отметил упор западных стран на необходимость выполнения требований Минских соглашений.
"У нас нет никаких сомнений в том, что эти договоренности следует выполнять именно Киеву, который до сих пор продолжает игнорировать свои обязательства. Новый нормандский саммит будет актуален лишь тогда, когда руководство Украины приступит к выполнению Минских договоренностей, в первую очередь, сядет за стол переговоров с представителями Донбасса. Продолжать требовать от России выполнения обязательств, которые лежат на сторонах внутриукраинского конфликта - тупиковый путь", - заключил депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
15 февраля, 14:13
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
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Эммануэль МакронГосдума РФМюнхенская конференция по безопасностиСергей ЖелезнякВ мире
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