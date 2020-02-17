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Минск назвал санкции ЕС в отношении Белоруссии пережитками прошлого
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РИА Новости

Минск назвал санкции ЕС в отношении Белоруссии пережитками прошлого

15:07 17.02.2020
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии разочаровано решением о продлении ограничительных мер Евросоюза в отношении страны еще на год, считает их "безосновательными пережитками прошлого", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Ранее в понедельник Совет ЕС опубликовал заявление, согласно которому до 28 февраля 2021 года продлено эмбарго на поставки оружия в отношении Белоруссии, а также санкции против четырех официальных лиц. Как пояснялось, меры касаются эмбарго на оружие и технику, которые могут использоваться "для внутренних репрессий", речь также идет о замораживании активов и запрете на поездки для четырех официальных лиц.
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"Разочарованы принятием 17 февраля 2020 года решения Совета ЕС о продлении ограничительных мер Евросоюза против Беларуси на очередной год. Считаем эти ограничения безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции в подходах Евросоюза к выстраиванию диалога с Беларусью. Ведь очевидно, что за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

В МИД республики уверены: в самом ЕС осознают, что "ритуальное продление ограничительных мер" против Белоруссии не приводит ни к каким положительным результатам. В этой связи в ведомстве вновь призывали Евросоюз к отказу от "санкционных клише, которые лишь препятствуют нормальному диалогу и сотрудничеству как по двусторонним вопросам, так и по преодолению общих вызовов в нашем регионе".
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"Неизменно стремимся к построению полноценных добрососедских и партнерских отношений с Европейским союзом, в том числе по чувствительным темам. Призываем ЕС к дальнейшему расширению политического диалога с Беларусью, в том числе в контексте прагматичного регионального сотрудничества", - подчеркивается в сообщении.
В МИД также выразили надежду, что уже в ближайшем будущем белорусско-европейские отношения приобретут "подлинно недискриминационный характер".
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