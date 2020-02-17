Cadillac отзывает более 300 автомобилей в России

"Причиной отзыва транспортных средств является кронштейн громкоговорителя системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, а также отдельные элементы крепления кронштейна и самого громкоговорителя, которые расположены в возможной зоне касания моделью колена и не соответствуют требованиям к минимальному радиусу скругления", - говорится в сообщении.