Cadillac отзывает более 300 автомобилей в России

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Официальный представитель изготовителя Cadillac на российском рынке ООО "Джи Эм Авто" отзывает 321 автомобиль в России из-за возможных проблем с системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили марки Cadillac XT5, реализованные с 2017 по 2019 годы.
"Причиной отзыва транспортных средств является кронштейн громкоговорителя системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, а также отдельные элементы крепления кронштейна и самого громкоговорителя, которые расположены в возможной зоне касания моделью колена и не соответствуют требованиям к минимальному радиусу скругления", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, на всех транспортных средствах будет выполнена замена кронштейна и крепежа громкоговорителя системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.
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