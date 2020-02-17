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Результаты выборов президента Афганистана огласят в ближайшие два дня
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РИА Новости

Результаты выборов президента Афганистана огласят в ближайшие два дня

15:00 17.02.2020
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© РИА Новости / Сайед Али / Перейти в фотобанкВыборы в Афганистане
Выборы в Афганистане
© РИА Новости / Сайед Али
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Выборы в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Независимая избирательная комиссия Афганистана огласит результаты выборов президента страны в течение ближайших двух дней, сообщает телеканал TOLO News.
"Мы закончим работу в течение одного-двух дней и объявим конечные результаты", - сообщил замглавы афганского избиркома Эсматулла Мал.
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Ранее комиссия по жалобам и претензиям Афганистана приняла около 16,5 тысячи жалоб, поданных после оглашения предварительных результатов президентских выборов.
Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Сообщалось, что по предварительным результатам действующий президент страны Ашраф Гани набрал 50,64% голосов избирателей. Второе место с 39,52% голосов занял нынешний глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла. Бывший премьер-министр Афганистана, лидер "Хезб-э-Ислами" (Исламской партии Афганистана) Гульбеддин Хекматияр набрал 3,85% голосов.
Занявший второе место в гонке Абдулла заявил в своем Facebook, что не согласен с предварительными результатами выборов и потребовал проверки голосов.
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