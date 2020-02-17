Результаты выборов президента Афганистана огласят в ближайшие два дня

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Независимая избирательная комиссия Афганистана огласит результаты выборов президента страны в течение ближайших двух дней, сообщает телеканал TOLO News.
"Мы закончим работу в течение одного-двух дней и объявим конечные результаты", - сообщил замглавы афганского избиркома Эсматулла Мал.
Ранее комиссия по жалобам и претензиям Афганистана приняла около 16,5 тысячи жалоб, поданных после оглашения предварительных результатов президентских выборов.
Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Сообщалось, что по предварительным результатам действующий президент страны Ашраф Гани набрал 50,64% голосов избирателей. Второе место с 39,52% голосов занял нынешний глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла. Бывший премьер-министр Афганистана, лидер "Хезб-э-Ислами" (Исламской партии Афганистана) Гульбеддин Хекматияр набрал 3,85% голосов.
Занявший второе место в гонке Абдулла заявил в своем Facebook, что не согласен с предварительными результатами выборов и потребовал проверки голосов.