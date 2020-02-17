В ЛНР сочли преждевременным обсуждать дату нового обмена пленными

"Мы обменялись списками наконец-то 12 февраля, мы определили точки соприкосновения, мы выработали механизм взаимодействия по формированию списков на освобождение людей. Но разговора о дате проведения обмена, о дате, когда мы сможем освободить людей - нет. И его в ближайшее время априори быть не может", – сказала Кобцева журналистам.