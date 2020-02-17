В ЛНР сочли преждевременным обсуждать дату нового обмена пленными

ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева считает преждевременным обсуждать дату нового обмена удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом.
Очередной раунд переговоров по Донбассу прошел 12 февраля в Минске. На заседании стороны конфликта обменялись информацией о пленных, а также обсудили механизм поиска пропавших без вести.
"Мы обменялись списками наконец-то 12 февраля, мы определили точки соприкосновения, мы выработали механизм взаимодействия по формированию списков на освобождение людей. Но разговора о дате проведения обмена, о дате, когда мы сможем освободить людей - нет. И его в ближайшее время априори быть не может", – сказала Кобцева журналистам.
По ее словам, чтобы подтвердить местонахождение разыскиваемых и сформировать список на освобождение, необходимо "проделать колоссальную работу" как со стороны республик, так и со стороны Киева. Кобцева заявила, что Киев в течение двух лет не предоставлял ЛНР информацию об удерживаемых лицах.
"Надеюсь, что тот диалог, те точки соприкосновения, которые были найдены, позволят нам более продуктивно работать с украинской стороной, если все-таки они будут выполнять свои обязательства", - сказала представитель ЛНР.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения