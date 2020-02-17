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Сериалы "Союзмультфильма" вошли в лидеры ТВ-рейтингов за год
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РИА Новости

Сериалы "Союзмультфильма" вошли в лидеры ТВ-рейтингов за год

15:17 17.02.2020
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© Союзмультфильм, 2018Кадры из мультсериала "Простоквашино"(2018)
Кадры из мультсериала Простоквашино(2018)
© Союзмультфильм, 2018
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сериалы "Оранжевая корова" и "Простоквашино" вошли в пятерку лидеров среди мультфильмов, показанных на российском телевидении в 2019 году, сообщает пресс-служба студии "Союзмультфильм" со ссылкой на компанию Mediascope.
Как уточнили в пресс-службе, топ был составлен по максимальному рейтингу выхода передачи длительностью более 5 минут среди аудитории 4-17 лет, данные взяты по городам с населением более 100 тысяч человек. Согласно результатам исследования, опубликованным на сайте Mediascope, на первом месте оказались "Барбоскины", на третьем - "Лунтик и его друзья".
"По данным Mediascope, второе место в топ-10 занял сериал "Оранжевая корова" для детей 3-6 лет, а на четвертом месте оказалось "Простоквашино", рассчитанное на семейный просмотр. Таким образом, сериалы киностудии "Союзмультфильм" опередили популярные проекты "Ми-ми-мишки", "Сказочный патруль" и "Щенячий патруль". При этом оба сериала также попали в общий топ-10 трансляций за 2019 год среди аудитории 4-17 лет", - сказали в пресс-службе.
Премьера "Оранжевой коровы" состоялась в конце 2018 года, на сегодняшний день вышел 21 эпизод сериала из 26. Второй сезон создадут совместно с французским соинвестором, компанией Cyber Group.
Кадр из мультсериала Фиксики
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