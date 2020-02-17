В ЛНР назвали озвученные Зеленским данные о пленных недостоверными

ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Представленная президентом Украины Представленная президентом Украины Владимиром Зеленским информация о числе пленных, подлежащих обмену с Киевом, недостоверна, заявила в понедельник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева

Киев в конце января передал новый список граждан для обмена с Донбассом в ходе заседания контактной группы по урегулированию ситуации в этом регионе. Позже, 15 февраля, Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что "более 200 украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса".

"Цифры, которые он (Зеленский, - ред) озвучил на Мюнхенской встрече, не соответствуют действительности. Сначала заявляется в районе 200, потом говорится о 246 человек… Господин Зеленский, вы ознакомьтесь, пожалуйста, с теми списками, которые представители Украины предоставили представителям республики (в рамках минских переговоров, - ред.)", - сказала Кобцева журналистам.

Первый за два года обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел 29 декабря 2019 года: Киев передал 124 человека, Донецк и Луганск отдали 76 человек. После этого Зеленский сообщил, что формируются новые списки для обмена пленными.