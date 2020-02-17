Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T14:56+0300
https://ria.ru/20200217/1564875442.html
В ЛНР назвали озвученные Зеленским данные о пленных недостоверными
https://cdn22.img.ria.ru/images/152193/78/1521937802_0:0:4912:2764_1036x0_80_0_0_8d27151d40600897676203f6addbe426.jpg
РИА Новости

В ЛНР назвали озвученные Зеленским данные о пленных недостоверными

14:56 17.02.2020
549
© РИА НовостиРуководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
© РИА Новости
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Представленная президентом Украины Владимиром Зеленским информация о числе пленных, подлежащих обмену с Киевом, недостоверна, заявила в понедельник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева.
Киев в конце января передал новый список граждан для обмена с Донбассом в ходе заседания контактной группы по урегулированию ситуации в этом регионе. Позже, 15 февраля, Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что "более 200 украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса".
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
16 февраля, 18:50
Журналист посоветовал Зеленскому "не пиариться" на пленных Донбасса
"Цифры, которые он (Зеленский, - ред) озвучил на Мюнхенской встрече, не соответствуют действительности. Сначала заявляется в районе 200, потом говорится о 246 человек… Господин Зеленский, вы ознакомьтесь, пожалуйста, с теми списками, которые представители Украины предоставили представителям республики (в рамках минских переговоров, - ред.)", - сказала Кобцева журналистам.
Первый за два года обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел 29 декабря 2019 года: Киев передал 124 человека, Донецк и Луганск отдали 76 человек. После этого Зеленский сообщил, что формируются новые списки для обмена пленными.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
15 февраля, 17:16
В ДНР заявили, что передали Киеву около 800 пленных с начала конфликта
1020010
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Представители ДНР и граждане Украины на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
В ЛНР сочли преждевременным обсуждать дату нового обмена пленными
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров назвал условия проведения нового "нормандского саммита"
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин призвал Киев выполнять Минские соглашения
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров: попытки втянуть Украину в НАТО подрывают усилия по "Минску-2"
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме оценили результаты Мюнхенской конференции
Сбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров заявил об "ущербной логике" европейских партнеров по Украине
Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
Украина обсудит с Ираном выплаты за сбитый Boeing от имени пяти стран
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве
В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" представил план расширения добычи газа на Украине
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал об обсуждении нового саммита "нормандского формата"
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Минск назвал санкции ЕС в отношении Белоруссии пережитками прошлого
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
Лента новостейМолния