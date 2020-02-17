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Иран готов к переговорам по безопасности в Персидском заливе
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РИА Новости

Иран готов к переговорам по безопасности в Персидском заливе

14:54 17.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСтарший советник главы МИД Ирана Мехди Санаи.
Старший советник главы МИД Ирана Мехди Санаи.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Старший советник главы МИД Ирана Мехди Санаи.. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Иран готов к переговорам по безопасности в Персидском заливе со всеми сторонами, включая Саудовскую Аравию, заявил журналистам старший советник главы МИД Ирана Мехди Санаи.
"Иран предлагает переговоры с Саудовской Аравией и готовность к переговорам о двусторонних отношениях, по региональным вопросам. И еще готов объяснить это всем и работать со всеми по Ормузскому плану по обеспечению безопасности в Персидском заливе", - заявил Санаи в кулуарах IX ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Он отметил также, что безопасности региона надо обеспечивать региональными инициативами.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
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США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.
Президент Ирана Хасан Роухани на фоне попыток США создать свою коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном ранее предложил альтернативный вариант - создать региональную коалицию под названием "Коалиция надежды", выступив с "Ормузской мирной инициативой" (по названию Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы) по безопасности на протяжении этого водного маршрута.
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Персидский заливХасан РоуханиМехди СанаиБлижний ВостокИранСШАВ мире
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