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В Башкирии перевернулся микроавтобус, перевозивший беременных
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РИА Новости

В Башкирии перевернулся микроавтобус, перевозивший беременных

14:52 17.02.2020
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© Фото : ГИБДД Республики БашкортостанМесто опрокидывания микроавтобуса УАЗ на 49 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит в Башкирии
Место опрокидывания микроавтобуса УАЗ на 49 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит в Башкирии
© Фото : ГИБДД Республики Башкортостан
Место опрокидывания микроавтобуса УАЗ на 49 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит в Башкирии
КАЗАНЬ, 17 фев - РИА Новости. Санитарный микроавтобус УАЗ, в котором в сопровождении медработника ехали две беременные женщины, опрокинулся в Салаватском районе Башкирии, никто не пострадал, сообщает ГИБДД республики в официальной группе в Facebook.
"Сегодня около половины одиннадцатого в Салаватском районе зарегистрировано опрокидывание микроавтобуса УАЗ. Авария произошла на 49-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит. По имеющейся информации, 26-летний местный житель за рулем санитарного микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта на проезжей части", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи
13 февраля, 04:56
Крупные ДТП с микроавтобусами в России в 2018-2020 годах
По информации ГИБДД, в микроавтобусе в сопровождении 52-летней медработницы из Малоязовской больницы в Месягутовскую больницу перевозились две беременные 28 и 39 лет.
"Сведений о пострадавших не поступало. По предварительным данным, женщины уехали на попутном транспорте, микроавтобус получил незначительные механические повреждения", - уточняет ведомство.
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Республика БашкортостанСалаватский районПроисшествия
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