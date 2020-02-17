В Башкирии перевернулся микроавтобус, перевозивший беременных

"Сегодня около половины одиннадцатого в Салаватском районе зарегистрировано опрокидывание микроавтобуса УАЗ. Авария произошла на 49-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит. По имеющейся информации, 26-летний местный житель за рулем санитарного микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта на проезжей части", - говорится в сообщении.