Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия"

ЛОНДОН, 17 фев — РИА Новости. Британский медиарегулятор Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал Baltic Media Alliance Limited — держателя лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия" на 20 тысяч фунтов стерлингов за передачу о Скрипалях , говорится в переданном в РИА Новости тексте решения.

"Владелец лицензии также должен сообщить о наших выводах в эфире телеканала", — говорится в тексте заявления медиарегулятора.

Речь идет о новостной программе "Сегодня" от 2 апреля 2018 года, в рамках которой состоялось обсуждение отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Ofcom получил жалобу 4 мая 2018 года, 1 ноября 2018 года представитель регулятора сообщила РИА Новости, что две программы телеканала "НТВ-Мир Балтия" и одну программу канала REN TV Baltic изучают на соответствие стандартам вещания.

Ofcom 11 февраля этого года заявил, что рассматривает вопрос о введении санкций в отношении телеканала "НТВ-Мир Балтия", поскольку считает, что в программе, посвященной "делу Солсбери", был нарушен принцип беспристрастности.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Летом прошлого года Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Телеканал RT в своем заявлении возмутился тем, что Ofcom назначил крупный штраф, не дожидаясь решения суда.

В МИД после этого заявили, что работающие в России британские СМИ после решения Ofcom должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона.