Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия"

"Владелец лицензии также должен сообщить о наших выводах в эфире телеканала", — говорится в тексте заявления медиарегулятора.
Речь идет о новостной программе "Сегодня" от 2 апреля 2018 года, в рамках которой состоялось обсуждение отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Ofcom получил жалобу 4 мая 2018 года, 1 ноября 2018 года представитель регулятора сообщила РИА Новости, что две программы телеканала "НТВ-Мир Балтия" и одну программу канала REN TV Baltic изучают на соответствие стандартам вещания.
Ofcom 11 февраля этого года заявил, что рассматривает вопрос о введении санкций в отношении телеканала "НТВ-Мир Балтия", поскольку считает, что в программе, посвященной "делу Солсбери", был нарушен принцип беспристрастности.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
6 декабря 2019, 11:14Симоньян прокомментировала пост Ирвина Уэлша, сославшегося на RT
Летом прошлого года Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Телеканал RT в своем заявлении возмутился тем, что Ofcom назначил крупный штраф, не дожидаясь решения суда.
В МИД после этого заявили, что работающие в России британские СМИ после решения Ofcom должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона.
Ситуация с дискриминацией российских СМИ в странах Запада похожа на дело Скрипалей — никто ничего не объясняет, заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
23 сентября 2019, 16:55МедиавойныРоскомнадзор подготовил поправки по ответу на решения Ofcom по RT