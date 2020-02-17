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Медиавойны
2020-02-17T16:41+0300
https://ria.ru/20200217/1564874921.html
Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия"
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РИА Новости

Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия"

14:46 17.02.2020 (обновлено: 16:41 17.02.2020)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВид на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид на Вестминстерский дворец в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 17 фев — РИА Новости. Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал Baltic Media Alliance Limited — держателя лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия" на 20 тысяч фунтов стерлингов за передачу о Скрипалях, говорится в переданном в РИА Новости тексте решения.
"Владелец лицензии также должен сообщить о наших выводах в эфире телеканала", — говорится в тексте заявления медиарегулятора.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
28 января, 16:49Медиавойны
Вышинский рассказал о притеснении российских СМИ в Европе
Речь идет о новостной программе "Сегодня" от 2 апреля 2018 года, в рамках которой состоялось обсуждение отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Ofcom получил жалобу 4 мая 2018 года, 1 ноября 2018 года представитель регулятора сообщила РИА Новости, что две программы телеканала "НТВ-Мир Балтия" и одну программу канала REN TV Baltic изучают на соответствие стандартам вещания.
Ofcom 11 февраля этого года заявил, что рассматривает вопрос о введении санкций в отношении телеканала "НТВ-Мир Балтия", поскольку считает, что в программе, посвященной "делу Солсбери", был нарушен принцип беспристрастности.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
6 декабря 2019, 11:14
Симоньян прокомментировала пост Ирвина Уэлша, сославшегося на RT
Летом прошлого года Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Телеканал RT в своем заявлении возмутился тем, что Ofcom назначил крупный штраф, не дожидаясь решения суда.
В МИД после этого заявили, что работающие в России британские СМИ после решения Ofcom должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона.
Ситуация с дискриминацией российских СМИ в странах Запада похожа на дело Скрипалей — никто ничего не объясняет, заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
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23 сентября 2019, 16:55Медиавойны
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МедиавойныДело об отравлении СкрипалейТелеканал RTSputnikЛондонРоссияOfcomНТВ Мир (телеканал)ВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Говоря по Русски их оштрафовали за пропаганду . На Западе напрочь отсутствует пропаганда , я как пользователь Западного контента могу это подтвердить . Пропаганда отсутствует по причине того, что она запрещена . В данном случае запрет был нарушен , соответственно выписали штраф , все правильно и все логично. Знаю сейчас горе патриоты начнут кричать , о том , что Запад постоянно транслирует русофобскую пропаганду . Но это не так, это информация от Российских СМИ , которые исключительно транслируют в информационное поле пропагандистский контент , в том числе и вранье о Западной пропаганде . Западной пропаганды нет , это правда , она запрещена законом .
17 февраля, 15:39
freizdorf
130008
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