Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T15:09+0300
https://ria.ru/20200217/1564874857.html
В Белоруссии запретят пластиковую посуду в общепите
https://cdn25.img.ria.ru/images/155333/23/1553332374_0:27:3077:1757_1036x0_80_0_0_3250bd60cb33e8d86d682684c17d5fc5.jpg
РИА Новости

В Белоруссии запретят пластиковую посуду в общепите

14:46 17.02.2020 (обновлено: 15:09 17.02.2020)
503
© РИА Новости / Павел ЛисицынПластиковая посуда
Пластиковая посуда
© РИА Новости / Павел Лисицын
МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Полный запрет на использование одноразовой пластиковой посуды на предприятиях общественного питания планируется ввести в Белоруссии в 2023 году, сообщил в понедельник замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Александр Корбут.
Постановлением Совета министров Белоруссии утвержден план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии совместно с заинтересованными госорганами и организациями должно по итогам общественного обсуждения окончательно определить перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будут запрещены в объектах общепита с 1 января 2021 года.
Пластиковый стаканчик
17 июня 2019, 16:23
СПЧ попросил ввести использование многоразовой тары в общепите
"Одномоментный запрет на использование одноразовой пластиковой посуды не предполагается, будет поэтапный переход... Окончательный (переход с пластиковой посуды - ред.) пока предполагается на 2023 год", - сказал Корбут на пресс-конференции.
Он напомнил о планах запретить с 1 января 2021 года использование и продажу на предприятиях общепита пяти из десяти позиций одноразовой пластиковой посуды: стаканов, тарелок, чашек, палочек для размешивания напитков и ряд видов контейнеров для хранения.
ОНФ призвал Минприроды усовершенствовать систему экологического сбора
30 января, 09:00РИА Наука
В России придумали экологичную замену традиционному пластику
Министр отметил, что в настоящее время около 50% предприятий общественного питания в Белоруссии одноразовую пластиковую посуду вообще не используют, еще 32% используют наряду со столовой посудой и одноразовые изделия из пластика, остальные используют только одноразовую посуду.
Корбут рассказал, что потребность в одноразовой пластиковой посуде в Белоруссии составляет около 200 миллионов единиц в год. В том числе потребность в одноразовых стаканчиках - 70 миллионов, ложках - 23 миллиона, вилках - 20 миллионов, ножах - 19 миллионов единиц. Ежегодно в стране образуется 280 тысяч тонн полимерных отходов, из которых 140 тысяч тонн - отходы упаковки. В то же время, по словам министра, в 2019 году было собрано для переработки только 97 тысяч тонн полимерных отходов, или 35% от всего объема, а 65% было захоронено на полигонах коммунальных отходов.
Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики, и как без них обойтись?
22 октября 2018, 15:18Экология
Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики и как без них обойтись?Чем грозит нам загрязнение пластиком и как начать заботиться о чистоте планеты уже сейчас - читайте в нашем материале.
1221000
Обсудить 5
БелоруссияВ мире
Рекомендуем
Автомобили итальянской полиции
В Италии ребенок погиб от взрыва подушки безопасности после ДТП
Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
Украина обсудит с Ираном выплаты за сбитый Boeing от имени пяти стран
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Минск назвал санкции ЕС в отношении Белоруссии пережитками прошлого
Река Нева, Санкт-Петербург
В Петербурге закроют затворы дамбы из-за угрозы наводнения
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме оценили результаты Мюнхенской конференции
Лабораторные тесты с семенами ГМО-злаков
Минсельхозу поручили рассмотреть вопрос об обороте ГМО-продукции
Фестиваль День народного единства
АТОР: Россию стали чаще посещать иностранные туристы
Пирожное
Эксперт рассказал, чем опасны конкурсы по поеданию пирожных
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи
Правительство вырабатывает меры поддержки отечественных производителей
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
В ЛНР назвали озвученные Зеленским данные о пленных недостоверными
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" представил план расширения добычи газа на Украине
Андрей Клишас
Клишас оценил идею запрета в Конституции на отчуждение территорий
Представители ДНР и граждане Украины на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
В ЛНР сочли преждевременным обсуждать дату нового обмена пленными
Скворец
В Каталонии у нефтехимического полигона нашли сотню мертвых скворцов
Вид на Вестминстерский дворец в Лондоне
Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
Лента новостейМолния