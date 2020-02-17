В Белоруссии запретят пластиковую посуду в общепите

МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Полный запрет на использование одноразовой пластиковой посуды на предприятиях общественного питания планируется ввести в Белоруссии в 2023 году, сообщил в понедельник замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Александр Корбут.
Постановлением Совета министров Белоруссии утвержден план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии совместно с заинтересованными госорганами и организациями должно по итогам общественного обсуждения окончательно определить перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой будут запрещены в объектах общепита с 1 января 2021 года.
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"Одномоментный запрет на использование одноразовой пластиковой посуды не предполагается, будет поэтапный переход... Окончательный (переход с пластиковой посуды - ред.) пока предполагается на 2023 год", - сказал Корбут на пресс-конференции.
Он напомнил о планах запретить с 1 января 2021 года использование и продажу на предприятиях общепита пяти из десяти позиций одноразовой пластиковой посуды: стаканов, тарелок, чашек, палочек для размешивания напитков и ряд видов контейнеров для хранения.
Министр отметил, что в настоящее время около 50% предприятий общественного питания в Белоруссии одноразовую пластиковую посуду вообще не используют, еще 32% используют наряду со столовой посудой и одноразовые изделия из пластика, остальные используют только одноразовую посуду.
Корбут рассказал, что потребность в одноразовой пластиковой посуде в Белоруссии составляет около 200 миллионов единиц в год. В том числе потребность в одноразовых стаканчиках - 70 миллионов, ложках - 23 миллиона, вилках - 20 миллионов, ножах - 19 миллионов единиц. Ежегодно в стране образуется 280 тысяч тонн полимерных отходов, из которых 140 тысяч тонн - отходы упаковки. В то же время, по словам министра, в 2019 году было собрано для переработки только 97 тысяч тонн полимерных отходов, или 35% от всего объема, а 65% было захоронено на полигонах коммунальных отходов.