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Украина обсудит с Ираном выплаты за сбитый Boeing от имени пяти стран
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РИА Новости

Украина обсудит с Ираном выплаты за сбитый Boeing от имени пяти стран

14:43 17.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране. Архивное фото
КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Переговоры о компенсациях от имени пяти стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране, будет вести Украина, заявил в понедельник глава украинского МИД Вадим Пристайко на церемонии открытия мемориала памяти жертв катастрофы.
В понедельник исполняется 40 дней с момента гибели пассажиров и экипажа рейса PS 752.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
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"Украина будет вести переговоры (о размере компенсаций - ред.) от имени всех пяти стран. И то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая, кстати, Иран. Это была наша принципиальная позиция", - сказал Пристайко журналистам, трансляцию вел телеканал "Наш".
Сквер памяти жертв авиакатастрофы в Иране открыли в международном аэропорту "Борисполь". На месте будущего сквера и мемориала установили памятный камень.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
2 февраля, 21:39
Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing
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Крушение украинского самолета в ИранеВадим ПристайкоМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
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