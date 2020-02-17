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Суд продлил арест бизнесмену Бойко-Великому
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РИА Новости

Суд продлил арест бизнесмену Бойко-Великому

14:39 17.02.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВасилий Бойко-Великий
Василий Бойко-Великий
© РИА Новости / Антон Денисов
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Василий Бойко-Великий. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 19 мая арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка "Кредитный Экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья Ирина Вырышева.
Следователь приобщил медсправку из СИЗО, согласно которой состояние здоровья обвиняемого оценивается как удовлетворительное, и заявил, что нет поводов для изменения меры пресечения на более мягкую.
На заседании Бойко-Великий в аквариуме поставил большой лист ватмана, на котором наклеены 15 изображений икон. Он приобщил постановление ЕСПЧ о признании незаконным его содержания под стражей в 2007-2008 годах по другому делу. Бойко-Великий виновным себя не признал и возражал против удовлетворения ходатайства следователя.
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"Куда я скроюсь, у меня жена прикована к постели, у нее ряд хронических заболеваний, всю жизнь живу в Москве, никогда не скрывался. Весь этот перечень следователя - скроюсь, окажу давление - нет никаких доказательств. Свидетелей уже 10 раз всех допросили, за последние три месяца меня ни разу не допрашивали, единственное, что принесли на ознакомление протоколы о назначении экспертиз и их результаты", - заявил Бойко-Великий.
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка "Кредитный экспресс", вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками "похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов". Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов, считает СК РФ. Установлен уже 31 факт хищений, следователи проверяют и другие подозрительные операции. Все семеро были арестованы в июне 2019 года, им предъявлены обвинения в растрате, совершенной организованной группой и грозит до 10 лет колонии.
Из-за системных хищений "Кредитный экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.
Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
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Василий Бойко-ВеликийСледственный комитет России (СК РФ)Басманный суд г. МосквыРоссияОбщество
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