Суд продлил арест бизнесмену Бойко-Великому

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья Ирина Вырышева.

Следователь приобщил медсправку из СИЗО, согласно которой состояние здоровья обвиняемого оценивается как удовлетворительное, и заявил, что нет поводов для изменения меры пресечения на более мягкую.

На заседании Бойко-Великий в аквариуме поставил большой лист ватмана, на котором наклеены 15 изображений икон. Он приобщил постановление ЕСПЧ о признании незаконным его содержания под стражей в 2007-2008 годах по другому делу. Бойко-Великий виновным себя не признал и возражал против удовлетворения ходатайства следователя.

"Куда я скроюсь, у меня жена прикована к постели, у нее ряд хронических заболеваний, всю жизнь живу в Москве, никогда не скрывался. Весь этот перечень следователя - скроюсь, окажу давление - нет никаких доказательств. Свидетелей уже 10 раз всех допросили, за последние три месяца меня ни разу не допрашивали, единственное, что принесли на ознакомление протоколы о назначении экспертиз и их результаты", - заявил Бойко-Великий.

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка "Кредитный экспресс", вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками "похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов". Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов, считает СК РФ . Установлен уже 31 факт хищений, следователи проверяют и другие подозрительные операции. Все семеро были арестованы в июне 2019 года, им предъявлены обвинения в растрате, совершенной организованной группой и грозит до 10 лет колонии.

Из-за системных хищений "Кредитный экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.