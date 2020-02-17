Комитет ГД не поддержал распределение сверхдоходов от нефти гражданам

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о создании в России Фонда национального сбережения за счет нефтегазовых сверхдоходов бюджета для последующего распределения их среди россиян.

Документ, внесенный депутатами от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым, предполагает создание Фонда национального сбережения, который формируется за счет 90% дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в установленном правительством РФ порядке. Оставшиеся 10% таких допдоходов предлагается направлять в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Сейчас в ФНБ направляются все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.

Средства Фонда национального сбережения предлагается ежегодно в равных долях распределять среди всех граждан РФ, причём объем средств, которые пойдут на эти цели, должен определяться в законе о федеральном бюджете, а порядок и формы такого распределения - кабмином.

Принятие законопроекта позволило бы увеличить эффективность использования дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, благосостояние граждан РФ, а также темпы экономического роста за счет увеличения объемов внутреннего спроса и потребления среди населения, считают его разработчики.

Однако против его принятия выступили правительство и Счетная палата РФ, отмечая отсутствие обоснования более высокой эффективности предлагаемого распределения дополнительных нефтегазовых доходов. Они также отметили возможные риски реализации целей формирования ФНБ - софинансирования добровольных пенсионных накоплений, обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ.