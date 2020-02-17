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Комитет ГД не поддержал распределение сверхдоходов от нефти гражданам
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РИА Новости

Комитет ГД не поддержал распределение сверхдоходов от нефти гражданам

14:36 17.02.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРабочий в терминале компании "Газпромнефть"
Рабочий в терминале компании Газпромнефть
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Рабочий в терминале компании "Газпромнефть". Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о создании в России Фонда национального сбережения за счет нефтегазовых сверхдоходов бюджета для последующего распределения их среди россиян.
Документ, внесенный депутатами от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым, предполагает создание Фонда национального сбережения, который формируется за счет 90% дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в установленном правительством РФ порядке. Оставшиеся 10% таких допдоходов предлагается направлять в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Сейчас в ФНБ направляются все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.
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Средства Фонда национального сбережения предлагается ежегодно в равных долях распределять среди всех граждан РФ, причём объем средств, которые пойдут на эти цели, должен определяться в законе о федеральном бюджете, а порядок и формы такого распределения - кабмином.
Принятие законопроекта позволило бы увеличить эффективность использования дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, благосостояние граждан РФ, а также темпы экономического роста за счет увеличения объемов внутреннего спроса и потребления среди населения, считают его разработчики.
Однако против его принятия выступили правительство и Счетная палата РФ, отмечая отсутствие обоснования более высокой эффективности предлагаемого распределения дополнительных нефтегазовых доходов. Они также отметили возможные риски реализации целей формирования ФНБ - софинансирования добровольных пенсионных накоплений, обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ.
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Госдума РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Народу надо давать не Рыбу, а Удочки... Иначе прожрут и пропьют.
17 февраля, 14:55
Валерий Камаев
2300310
Все сверхдоходы должны идти в экономики США и ЕС. Ну неужели у кого-то ещё есть сомнения. Или думаете США ничего не потребовали себе после победы в Холодной войне?
17 февраля, 14:38
КМКостя Магомедов
1020113
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