На протоиерея пожаловались в СК из-за слов о "бесплатных проститутках"

Накануне священнослужитель сравнил женщин, сожительствующих с мужчинами без штампа в паспорте, с "бесплатными проститутками". Позже он пояснил, что специально использовал это слово, чтобы обратить внимание общества на "проблему" и "защитить женщин" от неподобающего отношения со стороны мужчин. Он также отметил, что словами о проститутках осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин".