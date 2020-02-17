На протоиерея пожаловались в СК из-за слов о "бесплатных проститутках"

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Телеведущая и юрист Екатерина Гордон потребовала провести проверку слов протоиерея Дмитрия Смирнова о женщинах.
Накануне священнослужитель сравнил женщин, сожительствующих с мужчинами без штампа в паспорте, с "бесплатными проститутками". Позже он пояснил, что специально использовал это слово, чтобы обратить внимание общества на "проблему" и "защитить женщин" от неподобающего отношения со стороны мужчин. Он также отметил, что словами о проститутках осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин".
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Гордон написала заявление в столичные прокуратуру, Следственный комитет и МВД.
"Я в этом вопросе являюсь юристом, которого возмущает традиция безнаказанно оскорблять и позволять себе такие высказывания, в частности, в адрес женщин", - объяснила она свое решение в комментарии телеканалу "360".
По ее мнению, слова Смирнова могут послужить поводом к привлечению его к ответственности по статье 282 статье УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Также к Гордон обратились несколько женщин с просьбой помочь им подготовить аналогичные заявления, сообщила она ВКонтакте.
В РПЦ ранее заявили, что слова протоиерея не были призваны оскорбить кого-то, хотя, возможно, были "излишне острыми". Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова Смирнова: по мнению представителя РПЦ, заявление священника было неудачным, однако он руководствовался "благими побуждениями".