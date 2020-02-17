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Религия и мировоззрение
2020-02-17T14:34+0300
https://ria.ru/20200217/1564874204.html
На протоиерея пожаловались в СК из-за слов о "бесплатных проститутках"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155687/88/1556878839_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_114e57fcaa916d3e7391d0d4f6105eea.jpg
РИА Новости

На протоиерея пожаловались в СК из-за слов о "бесплатных проститутках"

14:34 17.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Телеведущая и юрист Екатерина Гордон потребовала провести проверку слов протоиерея Дмитрия Смирнова о женщинах.
Накануне священнослужитель сравнил женщин, сожительствующих с мужчинами без штампа в паспорте, с "бесплатными проститутками". Позже он пояснил, что специально использовал это слово, чтобы обратить внимание общества на "проблему" и "защитить женщин" от неподобающего отношения со стороны мужчин. Он также отметил, что словами о проститутках осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин".
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Гордон написала заявление в столичные прокуратуру, Следственный комитет и МВД.
"Я в этом вопросе являюсь юристом, которого возмущает традиция безнаказанно оскорблять и позволять себе такие высказывания, в частности, в адрес женщин", - объяснила она свое решение в комментарии телеканалу "360".
По ее мнению, слова Смирнова могут послужить поводом к привлечению его к ответственности по статье 282 статье УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Также к Гордон обратились несколько женщин с просьбой помочь им подготовить аналогичные заявления, сообщила она ВКонтакте.
В РПЦ ранее заявили, что слова протоиерея не были призваны оскорбить кого-то, хотя, возможно, были "излишне острыми". Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова Смирнова: по мнению представителя РПЦ, заявление священника было неудачным, однако он руководствовался "благими побуждениями".
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Обсудить 11
Религия и мировоззрениеЕкатерина ГордонПротоиерей Димитрий СмирновСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Если попа заставят публично извиниться, вот будет здорово!
17 февраля, 14:51
ppet.g6
1410006
это уже давным давно церковью не назвать это бизнес а *священнослужители* барыги продающие свои услуги. И если бы церковь финансировало *гос-во* может они и поднимали бы и осуждали вопрос сплошной коррупции ,но их все устраивает ,устраивает быть барыгами.
17 февраля, 15:58
SmileDeath god
1210003
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