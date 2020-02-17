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В России утвердили правила централизованного управления сетью связи
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РИА Новости

В России утвердили правила централизованного управления сетью связи

14:31 17.02.2020 (обновлено: 14:34 17.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание правительства РФ . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования в рамках закона об устойчивой работе рунета. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных актов.
Закон об устойчивой работе рунета, направленный на защиту его функционирования в случае возникновения угрозы из-за рубежа, вступил в силу 1 ноября. Закон предусматривает, что устойчивость и безопасность функционирования сети интернет на территории РФ должны обеспечивать операторы связи и иные владельцы сетей, а Роскомнадзор будет координировать эту работу. Для этого в составе радиочастотной службы создан центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Роскомнадзору закон дает возможность в случае выявления угроз функционированию рунета централизовано управлять сетями связи через установленные на них технические средства.
Кибербезопасность
1 ноября 2019, 08:40
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Согласно утвержденным правилам, угрозы устойчивости, безопасности и целостности функционирования рунета определяют Минкомсвязь, Роскомнадзор и ФСБ РФ по результатам проведенных учений, мониторинга сетей и исследований. Информация об угрозах направляется Минкомсвязью и ФСБ в Роскомнадзор.
Эту информацию, а также данные об уязвимости средств и технологий связи Роскомнадзор вносит в перечень угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования рунета. Внесение этой информации в перечень угроз является основанием для осуществления Роскомнадзором централизованного управления сетью связи. Регламент реагирования на каждый вид угрозы, содержащий конкретные действия по их устранению, утверждается Роскомнадзором по согласованию с Минкомсвязью и ФСБ.
Согласно правилам, мерами по устранению угроз являются: мероприятия по восстановлению работоспособности сети связи общего пользования; изменение маршрутизации трафика; резервирование линий и каналов связи; применение средств защиты информации; изменение конфигурации средств связи; оповещение лиц, участвующих в централизованном управлении сетью, а также пользователей сети связи общего пользования о наличии угроз и принимаемых мерах противодействия им.
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