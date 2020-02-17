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Иран поддержал предложенный Россией механизм коллективной безопасности
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РИА Новости

Иран поддержал предложенный Россией механизм коллективной безопасности

14:30 17.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтарший советник министра иностранных дел Ирана Мехди Санаи на Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве
Старший советник министра иностранных дел Ирана Мехди Санаи на Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба Валдай в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Иран поддерживает предложенный РФ механизм коллективной безопасности в зоне Персидского залива, заявил старший советник министра иностранных дел Ирана, экс-посол ИРИ в Москве Мехди Санаи.
"Иран считает, что проблемы, которые в нашем регионе, частично начались из-за присутствия войск из-за пределов региона, со стороны государств за пределами стран нашего региона. Поэтому поддерживает подходы, которые считают, что безопасность региона должна обеспечиваться путем регионального сотрудничества. Здесь (это) пример, который имеет позитивные результаты, поэтому такой подход, конечно, получает поддержку", - сказал Санаи журналистам в кулуарах IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Россия представила партнерам в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе, - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление горячих линий, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и другие заинтересованные стороны.
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Мехди СанаиРоссияИранБезопасностьВ мире
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