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Нарышкин назвал разведчика Ботяна настоящим патриотом
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РИА Новости

Нарышкин назвал разведчика Ботяна настоящим патриотом

14:30 17.02.2020 (обновлено: 14:31 17.02.2020)
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© Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония похорон легендарного разведчика Алексея Ботяна на Троекуровском кладбище
Церемония похорон легендарного разведчика Алексея Ботяна на Троекуровском кладбище
© Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Церемония похорон легендарного разведчика Алексея Ботяна на Троекуровском кладбище
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян останется в истории как пример беззаветного служения Отечеству и любви к родине, заявил в понедельник журналистам директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Он принимал участие в церемонии прощания с Ботяном, скончавшимся в минувший четверг на 104-м году жизни. Ботяна похоронили на аллее Героев Троекуровского кладбища столицы.
Герой России, разведчик Алексей Ботян
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"Сегодня мы провожаем в последний путь Алексея Николаевича Ботяна - Героя России, легендарного советского, российского разведчика. Он был человеком удивительной судьбы, отваги, мужества, настоящим патриотом нашего отечества", - сказал Нарышкин.
Ботян прошел всю войну с самого первого ее дня и дрался с врагом на самых тяжелых участках, напомнил директор СВР. "Он много раз смотрел в глаза смерти и каждый раз умел ее обмануть", - отметил Нарышкин.
По его словам, Ботян искренне надеялся отпраздновать 75-летие великой Победы и столетие российской внешней разведки, но судьба распорядилась иначе. Однако Ботян успел встретить 75-летие проведенной в январе 1945 года под его руководством операции по спасению польского Кракова - это был самый известный эпизод яркой биографии разведчика, добавил Нарышкин.
"Алексей Николаевич Ботян останется в нашей памяти и в наших сердцах как пример беззаветного служения Отечеству и любви к родине", - сказал Нарышкин.
Ботян в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. Он стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года указом президента РФ было присвоено звание Героя России. В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР "Вымпел".
Герой России, разведчик Алексей Ботян
13 февраля, 10:28
Биография Алексея Ботяна
1600102
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Умер разведчик Алексей БотянАлексей БотянСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинРоссияБезопасностьОбщество
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