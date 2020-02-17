Нарышкин назвал разведчика Ботяна настоящим патриотом

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Легендарный разведчик, Герой России Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян останется в истории как пример беззаветного служения Отечеству и любви к родине, заявил в понедельник журналистам директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

Он принимал участие в церемонии прощания с Ботяном, скончавшимся в минувший четверг на 104-м году жизни. Ботяна похоронили на аллее Героев Троекуровского кладбища столицы.

"Сегодня мы провожаем в последний путь Алексея Николаевича Ботяна - Героя России, легендарного советского, российского разведчика. Он был человеком удивительной судьбы, отваги, мужества, настоящим патриотом нашего отечества", - сказал Нарышкин.

Ботян прошел всю войну с самого первого ее дня и дрался с врагом на самых тяжелых участках, напомнил директор СВР. "Он много раз смотрел в глаза смерти и каждый раз умел ее обмануть", - отметил Нарышкин.

По его словам, Ботян искренне надеялся отпраздновать 75-летие великой Победы и столетие российской внешней разведки, но судьба распорядилась иначе. Однако Ботян успел встретить 75-летие проведенной в январе 1945 года под его руководством операции по спасению польского Кракова - это был самый известный эпизод яркой биографии разведчика, добавил Нарышкин.

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"Алексей Николаевич Ботян останется в нашей памяти и в наших сердцах как пример беззаветного служения Отечеству и любви к родине", - сказал Нарышкин.