Правительство вырабатывает меры поддержки отечественных производителей

"Работаем также над вашим поручением по выработке понятных и доступных для реализации мер поддержки отечественного производителя с целью максимального присутствия на внутреннем рынке, особенно при реализации национальных проектов, да собственно и всех государственных закупок, включая реализацию инвестиционных программ наших естественных монополий", - сказал Борисов.