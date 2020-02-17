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Правительство вырабатывает меры поддержки отечественных производителей
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РИА Новости

Правительство вырабатывает меры поддержки отечественных производителей

14:28 17.02.2020 (обновлено: 14:34 17.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство России вырабатывает понятные и доступные для реализации меры поддержки отечественных производителей, заявил вице-премьер России Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Работаем также над вашим поручением по выработке понятных и доступных для реализации мер поддержки отечественного производителя с целью максимального присутствия на внутреннем рынке, особенно при реализации национальных проектов, да собственно и всех государственных закупок, включая реализацию инвестиционных программ наших естественных монополий", - сказал Борисов.
Он отметил, что на эти цели выделяются огромные средства, "которые могут дать, безусловно, серьезный прирост экономике и рост нашей промышленности".
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Юрий Борисов (вице-премьер)Правительство РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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