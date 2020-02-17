Правительство вырабатывает меры поддержки отечественных производителей

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство России вырабатывает понятные и доступные для реализации меры поддержки отечественных производителей, заявил вице-премьер России Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Работаем также над вашим поручением по выработке понятных и доступных для реализации мер поддержки отечественного производителя с целью максимального присутствия на внутреннем рынке, особенно при реализации национальных проектов, да собственно и всех государственных закупок, включая реализацию инвестиционных программ наших естественных монополий", - сказал Борисов.
Он отметил, что на эти цели выделяются огромные средства, "которые могут дать, безусловно, серьезный прирост экономике и рост нашей промышленности".