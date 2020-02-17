Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T14:27+0300
https://ria.ru/20200217/1564873868.html
Пушилин призвал Киев выполнять Минские соглашения
https://cdn22.img.ria.ru/images/155539/07/1555390777_0:298:3112:2048_1036x0_80_0_0_4d95b8ececd1fbc2836768818ed14071.jpg
РИА Новости

Пушилин призвал Киев выполнять Минские соглашения

14:27 17.02.2020
261
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Киеву следует выполнять пункты минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, а не "изворачиваться".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с идеей патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе.
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
14 февраля, 18:00
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом "Минска-2"
"Возьмем предложение о "совместном патрулировании". Официальный Киев еще не сделал ни единого шага, чтобы согласовать с ДНР и ЛНР правовые аспекты особого статуса Донбасса. А согласно Комплексу мер, внеочередные местные выборы – это политический процесс, который является частью полного и всеобъемлющего политического урегулирования", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном его пресс-службой.
Глава ДНР также подчеркнул, что сомневается в результативности прямого диалога Зеленского с жителями самопровозглашенных республик по причине непрекращающихся обстрелов.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
11 февраля, 19:48
Ни одно из Минских соглашений до конца не выполнено, заявили в МИД
"Украине следует прекратить изворачиваться и начать выполнять взятые на себя обязательства касательно мирного урегулирования конфликта. То есть со своей стороны выполнять поэтапно все пункты минских соглашений", - заявил Пушилин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
1010000
Обсудить 0
Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров назвал условия проведения нового "нормандского саммита"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров: попытки втянуть Украину в НАТО подрывают усилия по "Минску-2"
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
В ЛНР назвали озвученные Зеленским данные о пленных недостоверными
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров надеется, что идеи Макрона "проникнут в голову НАТО"
Старший советник министра иностранных дел Ирана Мехди Санаи на Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба Валдай в Москве
Иран поддержал предложенный Россией механизм коллективной безопасности
Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
Украина обсудит с Ираном выплаты за сбитый Boeing от имени пяти стран
Представители ДНР и граждане Украины на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
В ЛНР сочли преждевременным обсуждать дату нового обмена пленными
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи
Правительство вырабатывает меры поддержки отечественных производителей
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины хочет обсудить с генсеком ООН миротворцев в Донбассе
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Комитет ГД не поддержал законопроект эсеров об отмене курортного сбора
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией
Андрей Клишас
Клишас оценил идею запрета в Конституции на отчуждение территорий
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
Лента новостейМолния