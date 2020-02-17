Пушилин призвал Киев выполнять Минские соглашения

ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Киеву следует выполнять пункты минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, а не "изворачиваться".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с идеей патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе.
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"Возьмем предложение о "совместном патрулировании". Официальный Киев еще не сделал ни единого шага, чтобы согласовать с ДНР и ЛНР правовые аспекты особого статуса Донбасса. А согласно Комплексу мер, внеочередные местные выборы – это политический процесс, который является частью полного и всеобъемлющего политического урегулирования", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном его пресс-службой.
Глава ДНР также подчеркнул, что сомневается в результативности прямого диалога Зеленского с жителями самопровозглашенных республик по причине непрекращающихся обстрелов.
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"Украине следует прекратить изворачиваться и начать выполнять взятые на себя обязательства касательно мирного урегулирования конфликта. То есть со своей стороны выполнять поэтапно все пункты минских соглашений", - заявил Пушилин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.