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Религия и мировоззрение
2020-02-17T18:31+0300
https://ria.ru/20200217/1564873812.html
Протоиерей Смирнов заявил, что его слова о женщинах исказили
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РИА Новости

Протоиерей Смирнов заявил, что его слова о женщинах исказили

14:28 17.02.2020 (обновлено: 18:31 17.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в беседе с Агентством городских новостей "Москва" заявил, что СМИ исказили его слова о гражданском браке.
Он подчеркнул, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили их "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться. По словам Смирнова, он всегда был за "слабых", поэтому помогает прихожанкам, которые оказались в подобных ситуациях.
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"У меня 80% женщин в приходе, у нас любовь, я каждой в чем-то помогаю", — рассказал он.
Как отметил священнослужитель, он объясняет, что делать с мужчинами, которые "просто издеваются", а также мстят и в некоторых случаях забирают детей. По мнению протоиерея, женщине не нужно ложиться в постель с мужчиной до брака, надеясь на свадьбу: они должны сразу говорить, что хотят сначала зарегистрировать отношения — тогда появится шанс выбрать из очереди мужчин лучшего.
"А это безжалостные люди, которые не жалеют женщин, которая отдала ему свою молодость, вот что ужасно", — добавил отец Димитрий.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". В РПЦ заявили, что его слова не были призваны оскорбить кого-то, хотя, возможно, были "излишне острыми". Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед женщинами.
Телеведущая и юрист Екатерина Гордон обратилась в СК, МВД и московскую прокуратуру с просьбой проверить высказывания Смирнова. В комментарии для телеканала "360" она заявила, что священника могут привлечь к ответственности по статье 282 статье УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновРоссияОбщество
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За своё словоблудие лучше бы покаялся и ушел в монастырь, а он продолжает порочить церковь...
17 февраля, 14:50
НЧНиколай Черненко
55200013
Уже переобувается?)
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