Протоиерей Смирнов заявил, что его слова о женщинах исказили

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в беседе с Агентством городских новостей " Москва " заявил, что СМИ исказили его слова о гражданском браке.

Он подчеркнул, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили их "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться. По словам Смирнова, он всегда был за "слабых", поэтому помогает прихожанкам, которые оказались в подобных ситуациях.

"У меня 80% женщин в приходе, у нас любовь, я каждой в чем-то помогаю", — рассказал он.

Как отметил священнослужитель, он объясняет, что делать с мужчинами, которые "просто издеваются", а также мстят и в некоторых случаях забирают детей. По мнению протоиерея, женщине не нужно ложиться в постель с мужчиной до брака, надеясь на свадьбу: они должны сразу говорить, что хотят сначала зарегистрировать отношения — тогда появится шанс выбрать из очереди мужчин лучшего.

"А это безжалостные люди, которые не жалеют женщин, которая отдала ему свою молодость, вот что ужасно", — добавил отец Димитрий.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". В РПЦ заявили, что его слова не были призваны оскорбить кого-то, хотя, возможно, были "излишне острыми". Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед женщинами.