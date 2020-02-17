Лавров надеется, что идеи Макрона "проникнут в голову НАТО"

"Наши натовские коллеги, когда они заявляют, что готовы к диалогу с Россией, они лукавят. Они открыты к диалогу, который они понимают как выдвижение в наш адрес претензий, прежде всего, по Украине. Ни разу Совет Россия-НАТО, который они так пропагандируют сейчас, не собирался без ультимативной попытки навязать нам рассмотрение украинских проблем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.