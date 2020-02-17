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Госдума обсудит во втором чтении проект о расширении маткапитала
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РИА Новости

Госдума обсудит во втором чтении проект о расширении маткапитала

14:22 17.02.2020 (обновлено: 15:17 17.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы
Пленарное заседание Государственной Думы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Государственная дума планирует в среду рассмотреть во втором чтении законопроект о расширении программы материнского капитала, сообщил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
"В среду мы предполагаем рассмотреть важный законопроект - это поправки в закон об использовании материнского капитала", - сказал Исаев журналистам по итогам заседания президиума фракции.
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В прошлом году правительство России внесло в Госдуму проект, которым предлагалось разрешить использование маткапитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.
Президент Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.
Ранее "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки, подготовленные с учетом послания президента Федеральному собранию. Поправки касаются использования средств материнского капитала. В первую очередь, они предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года. Помимо этого, маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 617 рублей.
Кроме того, согласно поправкам, мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, смогут получить материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.
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