Поморье вошло в топ-20 регионов по росту инвестпривлекательности

АРХАНГЕЛЬСК, 17 фев – РИА Новости. Архангельская область вошла в двадцатку регионов РФ, повысивших свой инвестиционный рейтинг, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Поморья со ссылкой на результаты седьмого ежегодного рейтинга инвестпривлекательности регионов от Национального рейтингового агентства.

В обзоре по итогам рейтинга НРА указывается, что в 2019 году 56 из 85 регионов России остались в тех же рейтинговых группах, что и годом раннее. "В большинстве случаев для сохранения позиций регионам необходимо демонстрировать хотя бы небольшой рост. Однако для перемещения в более высокие группы этот рост должен быть прорывным – такого результата удалось достичь 20 регионам", - говорится в документе.

Как ранее отмечал в отчете региональному Собранию депутатов губернатор Архангельской области Игорь Орлов, с 2012 по 2019 годы объем инвестиций в экономику региона составил порядка 730 миллиардов рублей. Только в рамках уже реализованных девяти приоритетных инвестиционных проектов объем инвестиций превысил отметку 36 миллиардов рублей. Одним из следствий реализации этих инвестпроектов стало создание 4304 рабочих мест.

За 2019 год объем инвестиций в экономику региона составил около 47 миллиардов рублей, напомнили в пресс-службе.