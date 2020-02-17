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Архангельская область
Архангельская область
2020-02-17T14:21+0300
https://ria.ru/20200217/1564873528.html
Поморье вошло в топ-20 регионов по росту инвестпривлекательности
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РИА Новости

Поморье вошло в топ-20 регионов по росту инвестпривлекательности

14:21 17.02.2020
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© Depositphotos / Ilin_RomanАрхангельск
Архангельск
© Depositphotos / Ilin_Roman
АРХАНГЕЛЬСК, 17 фев – РИА Новости. Архангельская область вошла в двадцатку регионов РФ, повысивших свой инвестиционный рейтинг, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Поморья со ссылкой на результаты седьмого ежегодного рейтинга инвестпривлекательности регионов от Национального рейтингового агентства.
В обзоре по итогам рейтинга НРА указывается, что в 2019 году 56 из 85 регионов России остались в тех же рейтинговых группах, что и годом раннее. "В большинстве случаев для сохранения позиций регионам необходимо демонстрировать хотя бы небольшой рост. Однако для перемещения в более высокие группы этот рост должен быть прорывным – такого результата удалось достичь 20 регионам", - говорится в документе.
Как ранее отмечал в отчете региональному Собранию депутатов губернатор Архангельской области Игорь Орлов, с 2012 по 2019 годы объем инвестиций в экономику региона составил порядка 730 миллиардов рублей. Только в рамках уже реализованных девяти приоритетных инвестиционных проектов объем инвестиций превысил отметку 36 миллиардов рублей. Одним из следствий реализации этих инвестпроектов стало создание 4304 рабочих мест.
За 2019 год объем инвестиций в экономику региона составил около 47 миллиардов рублей, напомнили в пресс-службе.
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Следствием роста инвестиций можно считать и рост доходов областного бюджета: поступления налога на прибыль и налогов от субъектов малого предпринимательства росли более высокими темпами, чем в целом по доходным источникам. По итогам 2019 года налог на прибыль превысил уровень 2018 года на 1,7 миллиарда рублей (на 9 %), добавили в пресс-службе со ссылкой на выступление Орлова.
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Архангельская областьРоссияЭкономика
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