Пресс-конференция по итогам ЧМ–2020 по санному спорту

Участники:
- президент Федерации санного спорта России Наталия ГАРТ;
- старший тренер сборной России по санному спорту Альберт ДЕМЧЕНКО.
Сборная России по санному спорту триумфально завершила домашний Чемпионат мира, проходивший в Сочи с 14 по 16 февраля, впервые в своей истории выиграв медальный зачет. Российские спортсмены завоевали пять наград высшего достоинства, две серебряные медали и одну бронзовую.
Впереди – Чемпионат Европы по натурбану, который состоится в Москве 22 и 23 февраля.
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- президент Федерации санного спорта России Наталия ГАРТ;
- старший тренер сборной России по санному спорту Альберт ДЕМЧЕНКО.
Сборная России по санному спорту триумфально завершила домашний Чемпионат мира, проходивший в Сочи с 14 по 16 февраля, впервые в своей истории выиграв медальный зачет. Российские спортсмены завоевали пять наград высшего достоинства, две серебряные медали и одну бронзовую.
Впереди – Чемпионат Европы по натурбану, который состоится в Москве 22 и 23 февраля.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/