Пресс-конференция по итогам ЧМ–2020 по санному спорту

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19 февраля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция по итогам Чемпионата мира по санному спорту – 2020.