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Пресс-конференция по итогам ЧМ–2020 по санному спорту
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РИА Новости

Пресс-конференция по итогам ЧМ–2020 по санному спорту

14:16 17.02.2020
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19 февраля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция по итогам Чемпионата мира по санному спорту – 2020.
Участники:
- президент Федерации санного спорта России Наталия ГАРТ;
- старший тренер сборной России по санному спорту Альберт ДЕМЧЕНКО.

Сборная России по санному спорту триумфально завершила домашний Чемпионат мира, проходивший в Сочи с 14 по 16 февраля, впервые в своей истории выиграв медальный зачет. Российские спортсмены завоевали пять наград высшего достоинства, две серебряные медали и одну бронзовую.

Впереди – Чемпионат Европы по натурбану, который состоится в Москве 22 и 23 февраля.

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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