В Италии ребенок погиб от взрыва подушки безопасности после ДТП

РИМ, 17 фев - РИА Новости. Младенец погиб вследствие взрыва подушки безопасности после ДТП в итальянской Пизе, сообщают в понедельник представители полиции. В момент аварии двухмесячный ребенок лежал на переднем сиденье в детской переноске. За рулем находился его отец, а мама с другим сыном сидели сзади.
Подробности инцидента устанавливает полиция. Согласно восстановленной картине произошедшего, ДТП с участием трех машин привело к срабатыванию подушки безопасности, которая, взорвавшись, нанесла младенцу тяжелые травмы черепа и грудной клетки.
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В воскресенье вечером ребенок был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти. О его семье сообщается, что она албанского происхождения, но долгое время живет в провинции Пизы.
В Италии обязательным является отключение подушки безопасности при перевозке младенца на переднем сиденье. Использование специальных сдерживающих устройств для детей необходимо вплоть до достижения ребенком веса в 36 килограммов. Итальянская полиция в таком случае говорит о примерно 12-летнем возрасте. Штрафы за несоблюдение этого правила составляют от от 83 до 333 евро.
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