Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T14:15+0300
https://ria.ru/20200217/1564873315.html
В Италии ребенок погиб от взрыва подушки безопасности после ДТП
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564347146_123:0:900:437_1036x0_80_0_0_a8bf79b6b57a1d974197a3b62f5ff37e.jpg
РИА Новости

В Италии ребенок погиб от взрыва подушки безопасности после ДТП

14:15 17.02.2020
700
© Фото : Polizia di StatoАвтомобили итальянской полиции
Автомобили итальянской полиции
© Фото : Polizia di Stato
Автомобили итальянской полиции. Архивное фото
РИМ, 17 фев - РИА Новости. Младенец погиб вследствие взрыва подушки безопасности после ДТП в итальянской Пизе, сообщают в понедельник представители полиции. В момент аварии двухмесячный ребенок лежал на переднем сиденье в детской переноске. За рулем находился его отец, а мама с другим сыном сидели сзади.
Подробности инцидента устанавливает полиция. Согласно восстановленной картине произошедшего, ДТП с участием трех машин привело к срабатыванию подушки безопасности, которая, взорвавшись, нанесла младенцу тяжелые травмы черепа и грудной клетки.
Президент РФ Владимир Путин
18 июля 2019, 17:49
Путин поручил усилить наказание за нарушение ПДД при перевозке детей
В воскресенье вечером ребенок был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти. О его семье сообщается, что она албанского происхождения, но долгое время живет в провинции Пизы.
В Италии обязательным является отключение подушки безопасности при перевозке младенца на переднем сиденье. Использование специальных сдерживающих устройств для детей необходимо вплоть до достижения ребенком веса в 36 килограммов. Итальянская полиция в таком случае говорит о примерно 12-летнем возрасте. Штрафы за несоблюдение этого правила составляют от от 83 до 333 евро.
Ребенок в автокресле
25 сентября 2019, 03:33
В России большинство родителей перевозят детей до семи лет в автокресле
111922
Обсудить 0
РимИталияВ мире
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Пирожное
Эксперт рассказал, чем опасны конкурсы по поеданию пирожных
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Новосибирске завели дело после смерти в больнице двухлетней девочки
Анастасия Волочкова
Волочкова рассказала о трудностях в получении пенсии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ростовской области нашли в реке тела двух пропавших детей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Под Волгоградом двухлетний ребенок два дня жил в неотапливаемом доме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров: попытки втянуть Украину в НАТО подрывают усилия по "Минску-2"
Место опрокидывания микроавтобуса УАЗ на 49 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит в Башкирии
В Башкирии перевернулся микроавтобус, перевозивший беременных
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
В Южной Корее три человека погибли и 43 пострадали в двух крупных ДТП
Статуя Фемиды в суде
Суд арестовал волгоградца, обвиняемого в убийстве 25-летней давности
Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
Заразившаяся коронавирусом россиянка не просила об эвакуации
Говяжья тушенка
Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
Антон Шарпилов
Челябинский омбудсмен подал в отставку после суда с экс-супругой
Полицейские в Нью-Йорке
МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США
Пластиковая посуда
В Белоруссии запретят пластиковую посуду в общепите
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
Лента новостейМолния