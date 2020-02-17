В Италии ребенок погиб от взрыва подушки безопасности после ДТП

РИМ, 17 фев - РИА Новости. Младенец погиб вследствие взрыва подушки безопасности после ДТП в Младенец погиб вследствие взрыва подушки безопасности после ДТП в итальянской Пизе , сообщают в понедельник представители полиции. В момент аварии двухмесячный ребенок лежал на переднем сиденье в детской переноске. За рулем находился его отец, а мама с другим сыном сидели сзади.

Подробности инцидента устанавливает полиция. Согласно восстановленной картине произошедшего, ДТП с участием трех машин привело к срабатыванию подушки безопасности, которая, взорвавшись, нанесла младенцу тяжелые травмы черепа и грудной клетки.

В воскресенье вечером ребенок был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти. О его семье сообщается, что она албанского происхождения, но долгое время живет в провинции Пизы.