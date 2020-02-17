Эксперт рассказал, чем опасны конкурсы по поеданию пирожных

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк назвал главные опасности различных конкурсов по поглощению пищи - резкое повышение уровня сахара в крови и риск механической асфиксии, которая может привести к смерти.
Ранее газета "Комсомольская правда" сообщила со ссылкой на источники, что посетительница одного из московских баров умерла, подавившись во время конкурса поедания пирожных. Источник в правоохранительных органах, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что смерть была внезапной и могла быть связана с заболеванием, а не с тем, что девушка подавилась. В свою очередь, помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следствие выясняет причину смерти девушки 1997 года рождения в одном из баров в центре Москвы.
"Конкурс нехороший, неправильный, огромное поступление сладкого одномоментно может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови. При общей ослабленности организма, нарушении работы поджелудочной железы, когда это уже заранее имеется, это может привести к трагическим последствиям",- рассказал РИА Новости Никитюк.
Он добавил, что одновременное поедание нескольких пирожных может вызвать механическую асфиксию.
"Из-за небольшого развлечения, из-за желания эпатировать человек подвергает себя опасности... Это нехорошие конкурсы, это нельзя приветствовать",- подчеркнул Никитюк.
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Он также предостерег от участия в подобных конкурсах и на масленицу. По мнению влача, в самих блинах нет ничего плохого, но соревнования, кто съест больше или быстрее, повышает нагрузку на организм.
"Любое отступление от разумных принципов может навредить и себе, и окружающим",- добавил Никитюк.