Эксперт рассказал, чем опасны конкурсы по поеданию пирожных

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк назвал главные опасности различных конкурсов по поглощению пищи - резкое повышение уровня сахара в крови и риск механической асфиксии, которая может привести к смерти.

"Конкурс нехороший, неправильный, огромное поступление сладкого одномоментно может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови. При общей ослабленности организма, нарушении работы поджелудочной железы, когда это уже заранее имеется, это может привести к трагическим последствиям",- рассказал РИА Новости Никитюк.

"Из-за небольшого развлечения, из-за желания эпатировать человек подвергает себя опасности... Это нехорошие конкурсы, это нельзя приветствовать",- подчеркнул Никитюк.

Он также предостерег от участия в подобных конкурсах и на масленицу. По мнению влача, в самих блинах нет ничего плохого, но соревнования, кто съест больше или быстрее, повышает нагрузку на организм.