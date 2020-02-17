На Сахалине сотрудников ДПС задержали за взятки

"Факты злоупотребления должностными полномочиями со стороны инспекторов ГИБДД были выявлены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Сахалинской области совместно с региональным УФСБ. В дальнейшем сотрудники собственной безопасности осуществляли оперативное сопровождение уголовных дел. Указанные инспекторы ДПС уволены за совершение проступков, порочащих честь и репутацию органов внутренних дел", - рассказала собеседница агентства.