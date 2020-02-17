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На Сахалине сотрудников ДПС задержали за взятки
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РИА Новости

На Сахалине сотрудников ДПС задержали за взятки

14:13 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев – РИА Новости. Выявлены факты злоупотребления должностными полномочиями ряда инспекторов ГИБДД, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.
"Факты злоупотребления должностными полномочиями со стороны инспекторов ГИБДД были выявлены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Сахалинской области совместно с региональным УФСБ. В дальнейшем сотрудники собственной безопасности осуществляли оперативное сопровождение уголовных дел. Указанные инспекторы ДПС уволены за совершение проступков, порочащих честь и репутацию органов внутренних дел", - рассказала собеседница агентства.
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По словам представителя ведомства, региональный следком по материалам УМВД возбудил уголовные дела. Количество эпизодов, инкриминируемых экс-сотрудникам дорожно-постовой службы, превышает 20 пунктов.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инспектора за деньги закрывали глаза и не составляли официальных протоколов на водителей, находившихся за рулем пьяными или под воздействием наркотиков.
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