Лавров: попытки втянуть Украину в НАТО подрывают усилия по "Минску-2"

МЮНХЕН, 17 фев - РИА Новости. Попытки НАТО втянуть Украину в альянс подрывают усилия по выполнению минских договоренностей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"НАТО не имеет никакого отношения к украинским проблемам, она только может эти проблемы усугублять, постоянно заклиная в том, что НАТО ждет Украину с распростертыми объятиями в свои ряды, этим только усугубляется ситуация и подрываются усилия на выполнение минских договоренностей", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.
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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что прогресс в достижении мира на Донбассе возможен благодаря восстановлению переговоров в "нормандском формате". Зеленский в ответ поблагодарил альянс за неизменную поддержку суверенитета, а также заявил, что реформы, над которыми работает украинское правительство, "приближают Украину к НАТО".
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения