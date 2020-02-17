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Лавров: попытки втянуть Украину в НАТО подрывают усилия по "Минску-2"
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РИА Новости

Лавров: попытки втянуть Украину в НАТО подрывают усилия по "Минску-2"

14:11 17.02.2020 (обновлено: 14:13 17.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
МЮНХЕН, 17 фев - РИА Новости. Попытки НАТО втянуть Украину в альянс подрывают усилия по выполнению минских договоренностей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"НАТО не имеет никакого отношения к украинским проблемам, она только может эти проблемы усугублять, постоянно заклиная в том, что НАТО ждет Украину с распростертыми объятиями в свои ряды, этим только усугубляется ситуация и подрываются усилия на выполнение минских договоренностей", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

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