Лавров: попытки втянуть Украину в НАТО подрывают усилия по "Минску-2"

"НАТО не имеет никакого отношения к украинским проблемам, она только может эти проблемы усугублять, постоянно заклиная в том, что НАТО ждет Украину с распростертыми объятиями в свои ряды, этим только усугубляется ситуация и подрываются усилия на выполнение минских договоренностей", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.